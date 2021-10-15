莫名替產品代言？女星陳珮騏怒控直銷公司盜照　質問竟被刪文

▲陳珮騏指控，有直銷公司盜用其與工作人員的私下合照。（圖／翻攝臉書「陳珮騏打氣團」）

記者游宗樺／台北報導

本土劇女演員陳珮騏日前在臉書粉專發文，控訴有直銷公司盜用她的照片，誤導粉絲自己有使用過或是業配該公司產品，藉此獲取龐大利潤，這使向來鮮少與陌生人合照的她十分憤怒，不但否認與該直銷公司有過往來，也告訴粉絲們，在自己粉專以外的地方看見類似文章請務必幫忙回報，遏止類似的情形再度上演。

女星陳珮騏4日在臉書粉專「陳珮騏打氣團 」上發文，指控「天麗公司」黃姓直銷人員盜用她與其他人的合照，誘使粉絲誤以為她有使用或代言該公司產品，經過粉絲發現後截圖詢問，陳珮騏才驚覺自己的肖像遭盜用，連照片裡的人都表示不認識該名黃姓直銷人員，當在對方臉書留言質問時，卻遭刪文對待，此事讓陳珮騏大為光火。

▲陳珮騏呼籲，粉絲如果有發現類似的盜照事件，請幫忙回報讓她知道。（圖／翻攝臉書「陳珮騏打氣團」）

陳珮騏在貼文中解釋，自己向來有陌生人恐懼症的問題「工作之外無法與陌生人合照」，這批被盜用的照片，其實是當天劇組工作人員私下要求，才會與他們的親友合照，只是感念同事的照顧才會配合拍照，對於這些照片被盜用感到十分不悅。

陳珮騏提到，自己鮮少接業配，如果是業配還是私人為產品推薦，都是本人使用過，且真心喜歡才會配合露出，因此向粉絲公開呼籲，今後在陳珮騏粉專以外的地方，發現有類似冒名或盜圖的貼文，請務必告訴她，也不要相信這些非本人的貼文。

經了解，「天麗生技國際股份有限公司」在2020年就曾因違反《化妝品安全衛生管理法》，因誇大不實的宣傳、銷售方式遭主管機關開罰，此次更涉嫌利用陳珮騏的知名度，誘導粉絲購買產品獲取利益。

對此，陳珮騏經紀人表示，陳珮騏從未與天麗公司有過來往，該公司人員盜用照片的行為，嚴重侵犯藝人權益，事後向天麗詢問時，對方卻未予回應，已經將相關畫面截圖存證，並聯絡律師保留法律訴訟權。