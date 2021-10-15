　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

莫名替產品代言？女星陳珮騏怒控直銷公司盜照　質問竟被刪文

▲▼陳珮騏指控，有直銷公司盜用其與工作人員的私下合照。（圖／翻攝臉書「陳珮騏打氣團」）

▲陳珮騏指控，有直銷公司盜用其與工作人員的私下合照。（圖／翻攝臉書「陳珮騏打氣團」）

記者游宗樺／台北報導

本土劇女演員陳珮騏日前在臉書粉專發文，控訴有直銷公司盜用她的照片，誤導粉絲自己有使用過或是業配該公司產品，藉此獲取龐大利潤，這使向來鮮少與陌生人合照的她十分憤怒，不但否認與該直銷公司有過往來，也告訴粉絲們，在自己粉專以外的地方看見類似文章請務必幫忙回報，遏止類似的情形再度上演。

女星陳珮騏4日在臉書粉專「陳珮騏打氣團 」上發文，指控「天麗公司」黃姓直銷人員盜用她與其他人的合照，誘使粉絲誤以為她有使用或代言該公司產品，經過粉絲發現後截圖詢問，陳珮騏才驚覺自己的肖像遭盜用，連照片裡的人都表示不認識該名黃姓直銷人員，當在對方臉書留言質問時，卻遭刪文對待，此事讓陳珮騏大為光火。

▲▼陳珮騏指控，有直銷公司盜用其與工作人員的私下合照。（圖／翻攝臉書「陳珮騏打氣團」）

▲陳珮騏呼籲，粉絲如果有發現類似的盜照事件，請幫忙回報讓她知道。（圖／翻攝臉書「陳珮騏打氣團」）

陳珮騏在貼文中解釋，自己向來有陌生人恐懼症的問題「工作之外無法與陌生人合照」，這批被盜用的照片，其實是當天劇組工作人員私下要求，才會與他們的親友合照，只是感念同事的照顧才會配合拍照，對於這些照片被盜用感到十分不悅。

陳珮騏提到，自己鮮少接業配，如果是業配還是私人為產品推薦，都是本人使用過，且真心喜歡才會配合露出，因此向粉絲公開呼籲，今後在陳珮騏粉專以外的地方，發現有類似冒名或盜圖的貼文，請務必告訴她，也不要相信這些非本人的貼文。

經了解，「天麗生技國際股份有限公司」在2020年就曾因違反《化妝品安全衛生管理法》，因誇大不實的宣傳、銷售方式遭主管機關開罰，此次更涉嫌利用陳珮騏的知名度，誘導粉絲購買產品獲取利益。

對此，陳珮騏經紀人表示，陳珮騏從未與天麗公司有過來往，該公司人員盜用照片的行為，嚴重侵犯藝人權益，事後向天麗詢問時，對方卻未予回應，已經將相關畫面截圖存證，並聯絡律師保留法律訴訟權。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

熱褲女「重返火場」爆哭：還有3隻貓！

城中城46死　豆花阿姨被裁定羈押

更多熱門

相關新聞

木村光希差21歲撞衫全智賢

木村光希差21歲撞衫全智賢

18歲日本「最強星二代」木村光希是時尚寵兒，近期穿著Alexander McQueen連身裙為品牌宣傳大秀，營造出纖細的側身曲線，雖然張張美照連發，但眼尖網友發現，該套裙裝早已被南韓女神全智賢穿上過，兩人相差21歲撞衫引起熱議。

53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣

53歲伊能靜0紋路緊緻大眼靠3秘訣

簡嫚書、邵雨薇千萬珠寶加身比美

簡嫚書、邵雨薇千萬珠寶加身比美

孫藝真殘酷撞衫木村光希贏太多

孫藝真殘酷撞衫木村光希贏太多

金鐘女星都靠時尚「龍鬚瀏海」搶鏡

金鐘女星都靠時尚「龍鬚瀏海」搶鏡

關鍵字：

直銷天麗盜照本土劇女星陳珮騏

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面