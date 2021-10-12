謝志偉稱邊舉中華民國旗邊吐血　賴士葆：他非常不適任駐德代表

▲賴士葆12日在立法院受訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

駐德代表謝志偉10日在臉書上傳一張與印有「台灣獨立」字體的布條合影照，並於今（12日）發表對中華民國旗的看法，坦承就算手裡揮著這面旗，心裡頭想的還是台灣；中華民國國旗幾十年沒褪色而越來越鮮紅，是因為我們一邊舉一邊吐血，引發熱議。對此，國民黨立委賴士葆批評謝志偉不適任，並藉此與參加美京中華會館國慶升旗典禮的駐美代表蕭美琴做比較。

謝志偉9日到杜塞道夫（Dusseldorf‎）與台灣協會西區分會及當地留學生祝賀國慶；結束時，一群學生拿出「台灣獨立」布條要與他合影。他在臉書透露當下心情是，既然是中華民國台灣的國慶，不能只有中華民國的歌聲，也要有台灣人的心聲，因此伸手接過布條，緊緊抓著，和他們照了一張開心的照片。

謝志偉上傳與「台灣獨立」合影的照片引起討論。謝12日於臉書再發表以「我的國旗告白」為題的文章，認為青天白日滿地紅國旗之所以至今仍鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血。他也向一碰到中國就將中華民國和國旗收起來，但又動不動拿國旗、中華民國國號來恐嚇、羞辱他人的人表示，「如果你們都不演了，那我們也就不瞞了：就算手裏頭舉著這面國旗，我們心裡頭想的還是台灣，這塊紥紥實實的土地，自由民主的生活方式，不是那個連你們，都拋棄的中華民國」。

謝志偉也說，中華民國和那面國旗只是用來壓制善良台灣人的工具，其實早就沒有光復大陸了；你們如此「甜共」，希望你們也能明白，我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血。

對此，賴士葆12日受訪時直批謝志偉非常不適任。他表示，比照蕭美琴跑去的場合（指美京中華會館國慶升旗典禮），看起來是支持藍軍、大家有穿國民黨徽背心，後面有一幅很大國旗，蕭美琴比較得體。不管怎麼樣現在是中華民國，駐德代表就等於大使級的政務官，怎麼會跑去台灣獨立的地方合照？

賴士葆認為，如果謝志偉今天不是官員，而是教授、一般老百姓就OK，但他是中華民國派駐德國代表，這麼重要的官員，在那個場合非常不適宜；謝志偉沒有個人名義，只有一個名義，就是中華民國駐德代表。

對於謝志偉文中提到舔共，賴士葆則說，這個要扯到舔共，自己動作自己負責，何必扯別人，這是道地政治語言，他是官員，不是教授，官員鬥在野黨，這是全世界很少這樣子。