蘇貞昌被告《社維法》至今未被約詢　徐國勇：會去了解，絕不吃案

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌去年稱信功肉品支持萊豬政策遭打臉，國民黨團前總召林為洲提告蘇違反《社會秩序維護法》，但過了10個月，蘇貞昌12日答詢國民黨立委江啟臣時表示，沒有被約詢也沒收到不起訴通知，江啟臣質疑司法不公，對此，一旁的內政部長徐國勇表示，「會去了解一下，這麼大的案子哪一個警察敢吃案，絕不吃案。」

江啟臣質詢時指出，政府打擊假消息，但從108年統計到今年8月底，遭以社維法第63條移送的共564件，最後有77%裁定為不罰，他認為這不僅浪費司法資源也相當擾民，甚至引發寒蟬效應，變相干預言論自由。

江啟臣接著提到，蘇貞昌去年12月4日因信功肉品事件，遭林為洲提告違反社維法、食安法，詢問有沒有收到約詢通知和不起訴通知，蘇貞昌都回答「沒有」，江啟臣質疑，去年11月行政院前發言人丁怡銘因聲稱牛肉麵節冠軍使用萊牛，也被控告違反食安法及散佈假訊息，社維法部分兩個月內裁定不罰，食安法部分在今年8月北檢做出不起訴，「北檢9個月內結案，丁怡銘的兩個案子都獲得不罰、不起訴，但是院長的案子都沒有查。」

江啟臣強調，言論自由不該有顏色、司法公平也不應有官民差別，對此，徐國勇表示，站在部長立場，個案基本上他不干涉，但今天提出來就會去了解一下，絕對不會吃案。