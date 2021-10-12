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好市多果汁「喝剩半瓶」退貨　5字原因讓網看傻：這理由第1次看見

▲▼好市多人氣果汁她喝一半退貨 理由填5字網公幹：台灣人沒有極限。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多果汁「喝剩半瓶」退貨，5字原因讓網看傻：這理由第1次看見。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）退貨相當容易，也因此經常傳出許多離奇的退貨事件。一名網友在臉書分享，她日前在好市多買了人氣飲料，有兩瓶各喝了幾口後，覺得不喜歡就拿去退貨，其中一項理由讓網友紛紛炸鍋，直呼「這種理由也敢拿出來，真的很有勇氣」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她平常很少喝飲料，都是吃新鮮水果，這次她買了好市多的蘋果汁和楊枝甘露，結果喝了幾口後，就覺得「色素味太重」，一個太酸一個太甜，感覺性價比不是很值，不如多買一些新鮮水果，最後也把喝一半的果汁拿去辦退貨。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人表示，「楊支甘露好喝啊，甜了點而已，但成分沒有色素啊」、「色素在哪，怎麼喝出來的」、「台灣人真的沒有極限」、「這種理由也敢拿出來，真的很有勇氣」、「你說化學味我還能理解，色素是什麼鬼」。

也有人支持原PO，「原PO只是用詞錯誤，還好啦」、「確實不喜歡啊，而且若好市多退貨給過，那也沒問題啊」、「口味不合退貨很合理，這是好市多會員權利」、「好市多本來就主打退貨啊，不覺得原PO有錯」。

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