苗栗2賊「假提酒訪友真行竊」　連偷2戶苗警跨區抓人

▲游姓及李姓嫌犯，先是提酒假裝拜訪友人，確認屋內無人後大膽爬窗進入行竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南地區日前連續發生2件住宅竊案，因遭竊地點相近，竹南警方不敢大意，立即成立專案小組。警方調查時，赫然發現大熱天竟有人身著長袖厚外套，且戴連身帽經過案發地，形跡可疑，警方循線查出游姓及李姓2人涉案，並前往台中將2人拘提到案，訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局副分局長張中指出，游姓及李姓竊賊相當狡猾，犯案前先提著酒假意拜訪友人，實際在勘查行竊目標，確認住宅無人在內後，於深夜返回現場爬窗侵入住宅行竊，得手現金等贓物一批。另外，這2人行竊後，又在附近發現有住戶門窗未上鎖，乃進屋竊取現金，連續犯下2起住宅竊盜。

▲▼警方調查時發現，2嫌在大熱天穿著外套及頭戴連身帽，形跡相當可疑，鎖定身分後循線在台中逮捕2人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方立即成立專案小組，調查時發現2嫌竟在大熱天身著長袖厚外套，戴上連身帽經過案發地，形跡相當可疑；經警方循線鎖定2人身分後，發現2人在台中地區出沒，隨即南下台中將2人拘提到案，當場起出犯案時衣物，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請向法院聲請羈押。

警方也提醒民眾，離開住家後應確實將門窗上鎖，切勿讓竊賊有機可趁，若對居住環境有安全疑慮，可向當地派出所尋求犯罪環境評估檢測，提供相關改善建議。

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