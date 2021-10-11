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獨／撿2串衛生紙變小偷！回收嬤被要18萬和解　嚇到反告恐嚇取財

▲林阿嬤表示兩串衛生紙竟然成為她的惡夢，讓她3度匯款共18萬元，只好到派出所提告恐嚇取財 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林阿嬤（左）表示兩串衛生紙竟然成為她的惡夢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

兩串好市多的衛生紙值多少錢？對高雄的林阿嬤來說卻是17萬9千8百元的天價！高雄一名獨居的林阿嬤靠撿資源回收過日子，有天在路邊撿了2串衛生紙，雖然隔天把衛生紙送到派出所，不過對方已經報竊盜案，最後雙方用7萬9千8百元達成和解，不過事後對方反悔，又要10萬元，不然就要「讓她坐5年牢」，林阿嬤前後付出18萬598元，她非常害怕又被要錢， 因此報警控告對方「恐嚇取財」。

今年8月19日凌晨深夜，66歲從事資源回收的林阿嬤在鳳山錦田路看到兩串衛生紙就放在路邊的花盆旁邊，她第一時間以為是沒人要，所以就把兩串衛生紙，放到資源回收車上頭載回家，不過隔天她想一想還是覺得不妥，在沒有警方通知的情況下，就先送到派出所，不過已經有一名李姓女子到派出所提告竊盜罪，因為李姓女子向警方表示「衛生紙是放在機車旁邊，並非是在花盆邊」，這對林阿嬤來說，卻是一場惡夢的開始。

20日下午一點多，她們約在派出所進行和解，林阿嬤說「李姓女子以竊盜罪要關5年來恐嚇她，強迫用798元的價格買下衛生紙之外，還要懲罰性以100倍的金額賠償」，林阿嬤沒有辦法，在下午3點匯款給李姓女子，然後又以掃描費要價又收了阿嬤1000元，李姓女子才簽下了和解書。

▲林阿嬤表示兩串衛生紙竟然成為她的惡夢，讓她3度匯款共18萬元，只好到派出所提告恐嚇取財 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林阿嬤到派出所提告恐嚇取財 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林阿嬤表示兩串衛生紙竟然成為她的惡夢，讓她3度匯款共18萬元，只好到派出所提告恐嚇取財 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林阿嬤表示明明都已經簽完和解書，又再次上門要10萬元 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過就在9月9日下午兩點多，李姓女子又找到林阿嬤的家，林阿嬤說對方拿了一張明細表，上面律師費5萬元、詢問費5千元等細目，林林總總又要再拿10萬元，而且對於之前的和解書不認帳，林阿嬤控訴對方「她又用強制的恐嚇語氣，如果不付這筆錢，就要被關5年」，所以心生畏懼才又匯了10萬元。

林阿嬤害怕到了極點，所以她在9月13日晚間到了派出所對李姓女子提出「恐嚇取財」告訴，林阿嬤說他總共給了3次，兩串衛生紙的價格竟然讓她付出了18萬598元，這筆費用真的很大，因為她從事資源回收，一個月收入約5千元，等於要不吃不喝3年的時間，而且她還要拿錢照顧自己的公婆。

林阿嬤的竊盜案件已經在5日開庭，她還寫了4張陳情書要給檢察官，不過傳票上頭還註明了「先與告訴人進行和解」，可是對方一要再要，而且簽了和解書又不認帳，面對這樣的情況，該怎麼辦？林阿嬤真的想不出辦法，欲哭無淚。

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