剛拜會總理！捷克總統進入「加護病房」　 新政府組建面臨變數

▲捷克總統齊曼(Milos Zeman)。（圖／路透）



文／中央社

捷克民粹總理巴比斯今天拜會總統齊曼（Milos Zeman），盼能繼續掌權，結果齊曼因病緊急送醫，並住進加護病房。選後至今，齊曼仍未正式表態，如今他又住院，為組建新政府的談判增添變數。

長期身為齊曼政治盟友的巴比斯9日以些微差距敗給中間偏右聯盟「一起」（Together）；而「一起」正準備與另一反對集團自由派「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors）結盟，組成多數政府。

齊曼稍早表明，自己只會在選後任命單一政黨、而非聯盟的領袖出任總理，這似乎暗示巴比斯可優先著手進行組閣協商。

儘管巴比斯9日承認「一起」勝選，但他堅持，「如果總統授權我這樣做，我將領導組建內閣的談判」。

齊曼今天早上在布拉格近郊官邸，以非正式會談形式會見巴比斯，較正式的會見則安排在13日進行。

會後，巴比斯與齊曼辦公室皆未發布任何評論。

據當地媒體和政界人士說法，長期以來肝病纏身的齊曼在會談後，隨即被送往布拉格軍事大學醫院。

該醫院院長扎沃拉爾（Miroslav Zavoral）稍晚表示，總統目前正在加護病房治療，他本次入院是因為「已知疾病引發的併發症」，但他無法透露已知疾病為何。

由於健康情況不佳，齊曼的投票在官邸進行。齊曼辦公室也對他的病情守口如瓶，數週來都沒有透露病情細節。上月，他也在同所醫院住院8天。

右翼「人民民主黨」（Civic Democrats）、中間偏右「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）及溫和派基督教民主黨（Christian Democrats）組成的「一起」聯盟在這場選戰中得票率為27.79%；巴比斯的「不滿公民行動」（ANO）則為27.13%。

「一起」聯盟若和「海盜和市長」聯盟結盟，將在200席的國會中占108席，取得過半席次。

「一起」領袖費亞拉（Petr Fiala）9日表示，這兩個聯盟只會和彼此討論組成政府一事，並請求齊曼指派他來組成政府。

捷克中部布爾諾（Brno）馬薩里克大學（Masaryk University）政治系主任艾布爾（Otto Eibl）分析：「這兩個民主聯盟似乎將可組成國會中的多數，這很可能意味巴比斯不得不下台。」

根據捷克憲法，總統可以指派總理，並由總理提名內閣，新內閣需在1個月內通過下議院信任投票。一旦總統人選懸缺，或無法履行職責，其任命總理的權力將轉交由下議院議長代理。

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