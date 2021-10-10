18歲女打身障師巴掌！TikTok惡意挑戰失控　學生破壞公物影片曝



記者張靖榕／綜合報導

抖音國際版（TikTok）近年在年輕人間掀起許多跟風風潮，今天更有「Devious lick」（惡意制服）等的挑戰，青少年不只在學校大肆破壞公物，日前還傳出美國一名18歲女生當眾甩老師耳光，把影片上傳到TikTok後掀起的風暴，她因此面臨重罪起訴。相關新聞被轉到PTT後，網友紛紛留言，「抖音一響，父母白養。」

▲女學生傑克森打身障女老師巴掌。（圖／翻攝自推特）

「Devious lick」的風潮在美國青少年間「大受歡迎」，據指出是由一名南卡羅來納州的小學生上傳甩老師耳光的影片後，在TikTok上掀起的一陣模仿風潮，還會下標籤（hashtag）「slap a teacher」（打老師巴掌）。

除了各地學校多起公物遭到破壞事件，路易斯安那州卡溫頓一名身障女教師，在本月初時更糟到學生攻擊。該影片於本月6日上傳，當時是下課時間，身障女教師在下課時間單獨和女學生傑克森（Larrianna Jackson）說話，沒想到幾秒後卻被傑克森猛搧巴掌瞬間倒地，之後又被接連痛揍。

當地警方僅表示女教師是一名身障者，並未公布教師姓名及身障情況。傑克森犯下暴行後被捕，目前在監獄中等待庭審，面臨重罪起訴。警方表示傑克森的暴力行為可能是受到TikTok社群媒體影響，想爆紅才做出蠢事；TikTok則澄清，網站上並無相關「slap a teacher」的挑戰內容，並承諾會做好內容把關。

相關新聞轉載到PTT後，網友也都看不下去，「為了關注度和流量願意做任何事情」、「抖音一拍，人生悲哀」、「抖音一響 父母白養。」