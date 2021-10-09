吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

▲一名女子長期吃加熱隔夜菜，竟在家中突然昏倒。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者曾羿翔／綜合報導



武漢一名獨居的胡姓婦人日前在家中突然暈倒，緊急送醫後檢查發現竟是患上「重度貧血」，而探究背後原因竟然是因為她為了省錢，長期吃「隔夜菜」所導致。醫師就對此指出，長時間食用隔夜菜，背後潛藏了影響身體健康的危機。

綜合陸媒報導，獨居的胡女因為生活節儉，時常一次煮好兩天份的飯菜，到了用餐時間再拿出來加熱食用。沒想到經過幾個月後，胡女經常感到全身無力，就連走樓梯、散步也很容易氣喘，她有時看到葷菜，也會覺得噁心想吐，導致沒有食慾。

報導還指出，胡女日前突然在家中暈倒臉色慘白，幸好鄰居發現後，趕緊將她送醫。經過醫院檢查後發現，胡女除了全血細胞減少以外，血紅蛋白只有60g/L，屬於重度貧血。院方詢問病史才得知，原來胡女多年以來有吃隔夜菜的習慣，平常很少吃肉類，疑似是巨幼細胞貧血。最後檢查確認，胡女的血液缺乏葉酸與維他命B12。

▲胡女被診斷出重度貧血。（圖／翻攝自微博）



武漢醫院血液內科主任王紅祥對此表示，巨幼細胞貧血是一種常見的營養不良性貧血，就是因為體內缺乏葉酸與維他命B12兩種營養素。他還指出，食物如果長時間烹煮，裡頭的葉酸與維他命B12會被破壞，但這些營養素對紅血球很重要，如果缺乏會導致DNA合成有障礙，引起巨幼細胞貧血，因此最好不要食用二次加熱的隔夜菜。

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