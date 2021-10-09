　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

便當、蒸便當、微波便當、菜色。（圖／記者陳俊宏攝）

▲一名女子長期吃加熱隔夜菜，竟在家中突然昏倒。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者曾羿翔／綜合報導

武漢一名獨居的胡姓婦人日前在家中突然暈倒，緊急送醫後檢查發現竟是患上「重度貧血」，而探究背後原因竟然是因為她為了省錢，長期吃「隔夜菜」所導致。醫師就對此指出，長時間食用隔夜菜，背後潛藏了影響身體健康的危機。

綜合陸媒報導，獨居的胡女因為生活節儉，時常一次煮好兩天份的飯菜，到了用餐時間再拿出來加熱食用。沒想到經過幾個月後，胡女經常感到全身無力，就連走樓梯、散步也很容易氣喘，她有時看到葷菜，也會覺得噁心想吐，導致沒有食慾。

報導還指出，胡女日前突然在家中暈倒臉色慘白，幸好鄰居發現後，趕緊將她送醫。經過醫院檢查後發現，胡女除了全血細胞減少以外，血紅蛋白只有60g/L，屬於重度貧血。院方詢問病史才得知，原來胡女多年以來有吃隔夜菜的習慣，平常很少吃肉類，疑似是巨幼細胞貧血。最後檢查確認，胡女的血液缺乏葉酸與維他命B12。

▲胡女被診斷出重度貧血。（圖／翻攝自微博）

▲胡女被診斷出重度貧血。（圖／翻攝自微博）

武漢醫院血液內科主任王紅祥對此表示，巨幼細胞貧血是一種常見的營養不良性貧血，就是因為體內缺乏葉酸與維他命B12兩種營養素。他還指出，食物如果長時間烹煮，裡頭的葉酸與維他命B12會被破壞，但這些營養素對紅血球很重要，如果缺乏會導致DNA合成有障礙，引起巨幼細胞貧血，因此最好不要食用二次加熱的隔夜菜。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
5子女吞2千萬家產　媽慘被棄公園：他們不可能丟掉我
「5長髮女抬我到水池」　男離奇失蹤12hrs：她們不讓我離開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

學生姊弟29樓住處墜亡…奶奶就在廚房洗碗　房間找到2封遺書

美密訓台軍／北京也知情？　王飛雲：20多人算不上戰術單元

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

黃秋生「每場都床戲」合作謝盈萱　跟范少勳騎車兜風..超怕喊：看前面！

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

學生姊弟29樓住處墜亡…奶奶就在廚房洗碗　房間找到2封遺書

美密訓台軍／北京也知情？　王飛雲：20多人算不上戰術單元

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

民眾檢舉項目剩46條「不包括紅黃線違停」！網看傻：那幹嘛劃線？

台灣打疫苗死亡數超過染疫亡！微博熱搜引2.9億閱讀　陸網友大驚

飛機座位代碼有秘密「一個字母消失了」　網見原因讚翻：有智慧！

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

吃加熱隔夜菜　她家中「突臉慘白昏倒」！恐怖真相曝光

GFRIEND銀河、信飛、嚴智組3人團再出發！　新團名「VIVIZ」由來曝光

經紀人直播後收龍龍訊息「內容曝光」！　不後悔簽約…吐後續動作

下午睡覺「刑警突敲門」！單身男聽問話崩潰：單身狗錯了嗎？

2屁孩車禍...不滿被勸「別擋車門」 怒毆打救護員！警到場壓制逮捕

大陸熱門新聞

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

吃隔夜菜　她突臉慘白昏倒！恐怖真相曝

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

男童在電梯小便　尿完瞬間冒大火

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

趕著上班　男倒車壓死2歲兒子

正妹們慘被關濾鏡…無P真面目

「北京知情」美協訓台軍

手指長出大貢丸扭曲　14歲弟天天喝奶茶慘痛風

大陸爆7人感染鸚鵡熱　一患者染病30天內死亡

純情女遇恐怖婚姻「老公失蹤」　婆婆竟是請來的演員

辣妹走路滑手機　遭噁男掀裙強抱1分多鐘

更多熱門

相關新聞

日相岸田文雄與習近平「熱線30分鐘」！內容超保密

日相岸田文雄與習近平「熱線30分鐘」！內容超保密

日本新任首相岸田文雄稍早與大陸國家主席習近平完成近30分鐘的熱線通話，儘管通話內容尚未公布，不過日媒分析，日本提出「自由且開放的印太平洋」主題後，可能針對中方加強進出東海與南海之事交換意見。

女網購買按摩槍　被色快遞員羞辱

女網購買按摩槍　被色快遞員羞辱

溫泉會館經理爬山突倒地休克　接力CPR一路搶命

溫泉會館經理爬山突倒地休克　接力CPR一路搶命

男子敗訴後闖事務所槍殺律師 行兇完搶BMW逃逸被逮

男子敗訴後闖事務所槍殺律師 行兇完搶BMW逃逸被逮

女學生開學典禮昏倒30秒沒人理 直播影片曝光陸網轟：冷漠

女學生開學典禮昏倒30秒沒人理 直播影片曝光陸網轟：冷漠

關鍵字：

隔夜菜武漢大陸要聞昏倒

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

「5生肖」寒露後運勢暴漲！

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

圓規不排除侵台！大拐彎炸豪雨

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

鄭家純親揭與網紅「噁男恩怨」開嗆

5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面