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齊柏林《映河》特展百張空拍！懶骨頭沈浸式劇場　萬呎高空看台灣

▲齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百件空拍作品，規模歷年之最。（影／看見．齊柏林基金會提供）

記者林育綾／新北報導

齊柏林導演生前留下眾多驚心動魄、壯觀的臺灣地景，被譽為「一代空拍大師」，而他留下的影像和精神持續發揮影響力。為了推廣環境保護意識，齊柏林空間將於明（9）日起舉行《映河》特展，除了匯集齊柏林近百張空拍作品，規模為歷年之最，也將影片採「巨幅投影」方式，打造如同於1萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的「沉浸式劇場」，讓觀眾能躺在懶骨頭上舒服欣賞。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

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▲▼展場打造沉浸式劇場，讓觀眾躺在懶骨頭上或席地而坐，體會如同於1萬英呎雲端飛行，俯瞰絕美大地。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

齊柏林生前引進臺灣前所未見的空拍技術，從獨自1人到後來有助理李欣彤隨行，每回出動拍攝總是載了一卡車的器材設備，還要克服天候、蟲擊⋯等意想不到的難關，紀錄許多臺灣地景、臺灣河流、臺灣生態，並向大眾提倡環境保護。紀錄片《看見台灣》引發全民轟動；遺憾為了拍攝續集《看見台灣II》，在2017年6月10日當天的空中勘景途中，於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展場也有齊柏林導演失事的直升機殘骸。（圖／記者林育綾攝）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百張空拍作品、影片，規模歷年之最。（圖／記者林育綾攝）

雖然齊柏林導演過世，然而他的精神和大量作品持續流傳，「看見．齊柏林基金會」自10月9日起在淡水的「齊柏林空間」舉行《映河》特展，除了收錄齊柏林生前拍攝的珍貴影像，也意圖喚起環境保護意識。基金會表示，過去齊柏林導演十分眷戀淡水獨有的風情，空拍作業時也經常循著淡水河口返航，因此特別選在淡水設立「齊柏林空間」，作為臺灣環境教育散播與交流的場域平台。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百張空拍作品、影片，規模歷年之最。（圖／記者林育綾攝）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百件空拍作品，規模歷年之最。（圖／記者林育綾攝）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百張空拍作品、影片，規模歷年之最。（圖／記者林育綾攝）

這一次《映河》特展匯集了齊柏林導演近百張空拍作品，規模為歷年之最，並特別從齊柏林導演近千小時的影片素材中，挑選46顆鏡頭剪成影片，藉由巨幅投影方式，打造如同於1萬英呎雲端飛行、俯瞰絕美大地的沉浸式劇場，觀眾可以慵懶地躺在「懶骨頭」沙發上，欣賞臺灣一幕幕壯闊動人的地景。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百張空拍作品、影片，規模歷年之最。（圖／記者林育綾攝）

▲展場亮點「水色變幻調色盤」，是從齊柏林導演鏡頭下的河流顏色抽取，多達30種顏色的河川，讓觀眾意識到河流污染問題。（圖／記者林育綾攝）

展場中也有許多互動裝置，其中亮點如集結30種顏色的「水色變幻調色盤」，都是從齊柏林導演鏡頭下的河流顏色抽取，化為「橘、黃、灰、藍、綠、紅」等色票，凸顯河川污染、乾枯、優養化的問題，讓人感到既炫目，又怵目，驚覺台灣河流受污染後竟產生「奇異顏色」。

展覽也將人與河流互動的故事，轉化為4本實體大書，民眾動手翻閱時，可以了解自然災害、蓄水設施、灌溉渠道、治洪設施等河流主題，一窺台灣河流既美麗又哀愁的故事。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）


由於新冠疫情長時間影響，齊柏林基金會執行長萬冠麗指出，這次《映河》特展能夠順利開辦，要特別感謝全家便利商店「全家零錢捐計畫」的贊助與支持，基於關懷環境共同理念，雙方於2020年發起「全家一起看見台灣」5年環境關懷公益計畫，並公益邀請全國1萬名學童前往齊柏林空間學習體驗，一同為台灣的未來播下一顆顆永續的綠種子。同時感謝ViewSonic的贊助，將齊柏林導演多幅空拍影像，運用視訊互動技術呈現，讓民眾深刻感受刻不容緩的環境破壞。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

《映河》特展是齊柏林空間繼2019年《見山》、2020年《逐岸》第三檔登場的特展，河流是齊柏林導演長年空拍台灣「山、河、海、城市、人」五大關懷主軸之一，河流就如同一面鏡子，可以映現環境本質的樣貌、可以看見惕勵省思的方向，因此這次的特展便以《映河》為名。

更邀請偶然設計曾令理擔任策展人，將展場分為「河流開始的地方」、「沈浸在流動之中」、「與河映照的我們」、「成為一片寬廣的齊柏林」四大展區來鋪陳，引領觀眾看見河流如何穿越山嶺，切割出險峻峽谷，一路滋養著產業生態，或是呈現波光瀲灩、蜿蜒入海的瑰麗面容，再透過水體不同顏色，提醒了環境被破壞的真相，民眾在如臨現場的震撼空拍影像氛圍中，不僅可以目睹台灣河流壯麗與澎湃的全貌，也能夠共同思索人與環境的共生議題。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展，展出齊柏林導演近百張空拍作品、影片，規模歷年之最。（圖／記者林育綾攝）

▲齊柏林空間舉行《映河》特展開幕儀式在「藍天一號」遊艇上揭開序幕。（圖／記者林育綾攝）

今（8）日《映河》特展記者會，甚至難得在「藍天一號」遊艇上舉行，邀請新北市副市長陳純敬等多位重要人士，在荒野保護協會秘書長劉建隆的淡水河人文與生態導覽下，一行人接續前往淡水齊柏林空間，為《映河》特展揭開了一場別出心裁的序幕。

▲▼齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲齊柏林空間舉行《映河》特展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

齊柏林空間《映河》特展
日期：2021/10/9-2022/秋
時間：週一至週日10:00-18:00 （週二公休）
地址：新北市淡水區中正路316-1號（得忌利士洋行後棟）
電話：（02）2629-1996

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