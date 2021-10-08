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女大生買牛肉飯捲…老闆氣到「廚房衝出來」狂罵：妳業障重還吃肉

▲牛肉、牛排。（圖／pixabay）

▲老闆自己賣牛肉卻不讓客人點。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

去店家照著菜單點了牛肉飯捲，結果竟然被老闆罵說「妳業障這麼重，應該要還債，要改成吃素」，就連後面改成點素食品項，老闆依舊氣到從廚房跑出來碎念，讓客人實在一頭霧水。

原PO在Dcard表示，她那天照著菜單點了一份「沙茶牛肉」飯捲，結果老闆激動地問「你為什麼要吃肉？」她回應「因為菜單上有啊！」老闆接著碎念「妳業障很重，吃了這麼多的肉，我這裡只有素食」，於是原PO只好改成點素三色口味。

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▲▼南韓最近發生多名民眾食用海苔飯捲後中毒。（圖／取自Pixabay）

▲女大生第一次買牛肉飯捲被罵。（示意圖／取自Pixabay）

怎料老闆進去準備餐點仍不作罷，越想越生氣，便跑出來對原PO說「妳知道妳吃肉是不對的嗎？我們人死後要進墳墓的，妳吃肉以後就換妳被吃妳知道嗎？」最後還補一句「妳道行還太淺，是還好妳遇到我，我願意跟你說。」原PO聽完以後滿頭問號，完全不知道該如何回應，自己照著菜單點餐卻被狠狠教訓一番，改點素食仍不停被咒罵，令她十分傻眼。

網友回應，「那妳問老闆：你為什麼要收錢？錢都是罪孽！你幹嘛要收」、「他上面的菜單是為了讓他可以罵客人？」、「現場團購沙茶牛肉，看老闆氣到中風」、「老闆這麼討厭別人吃肉，為何不開素食的手捲店」、「抱著感恩的心吃葷我不覺得有什麼問題，以生理角度，人類是雜食性，本來就要補充各種蛋白質，維持身體的肌肉和內分泌。」

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