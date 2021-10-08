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社會 社會焦點 保障人權

人妻緊到出不來！工程師小王喊：喜歡從後面　夫見「口到射」綠炸

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻偷吃工程師小王，丈夫抓包怒提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹人夫無意間抓包妻子讓他戴綠帽，且妻子經常利用上班前直奔工程師小王家中嘿咻，更傳送鹹濕對話，「含在口中讓你射」、「舔了一下，嘴裡都是那味道」，人夫氣炸憤而對小王提告求償。法官審理後，判小王須賠償45萬元。

人夫指控，小王明知道妻子的已婚身分，卻還跟妻子交往，且時間長達數年，並經常利用早上上班前在小王家中發生性行為。此外，他還發現妻子與小王的對話紀錄，內容中妻子提到，「第一次幫你口交到射」、「含在口中讓你射」、「舔了一下，嘴裡都是那味道」等。

人夫還提到，從2人的對話紀錄中可以看出，小王有論及婚嫁的女友，而雙方也都有認知到不應該維持不倫關係，但小王卻還主動跟妻子有鹹濕對話，例如，「跟你談到色色的，每次都硬了，在無襯室也是，害我都翹」、「我超想要做愛…捏著胸部…射在裡面…改天再來一次」，讓他氣得決定對小王提告。

對於人夫指控，小王則辯稱，人夫所提的對話紀錄相當可疑，且通訊軟體的使用者可以自行定義名稱跟照片，代表任何人都可輕易冒用他的身分捏照對話，因此主張人夫所提的證據並不可採。

小王還說，他與人妻只是朋友關係，是人妻單方面追求他，他為了不要破壞友誼，還刻意跟人妻保持距離，事後因與女友論及婚嫁、結婚，他不想再跟人妻有瓜葛，因此對人妻態度冷淡，但人妻卻持續糾纏他，更由愛生恨恐嚇他，說要讓他身敗名裂，甚至騷擾他的家人、破壞他的家庭。

小王表示，姑且不論人夫提出對話截圖的真偽，就算內容為真，但也僅能證明他曾與人妻對話曖昧，卻不能證明他們有發生性行為，因此請求法官駁回人夫之訴。

不過，法官審理時勘驗對話紀錄，對話中2人經常討論關於性行為之後的感想，包括人妻曾說，「是真的我的緊讓你受傷嗎？你每次說我的緊是說真的嗎？」而小王則回，「真的緊」，小君又再回，「感覺你射不出來」，小王又說，「我喜歡後面來」，小王甚至還主動說，「想念你到變硬」等，法官因此不採信小王辯詞，認定他侵害人夫的配偶權，判他須賠償人夫45萬元。

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