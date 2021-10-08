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長春+1例無症狀「44天超長潛伏期」　菲律賓輸入解除隔離後轉陽

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

▲吉林省長春市近日傳出一名境外輸入的無症狀感染者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林省長春市近日突新增，一名從境外回來已44天才確診的無症狀感染者，根據長春市衛健委發布的足跡顯示，這名無症狀感染者8月20日就從菲律賓返回大陸，前後累計隔離時間長達30天，當中曾接受過多次核酸檢測都陰性，卻在解除居家隔離多日後，於10月3日的核酸檢測才呈現陽性，被確診為無症狀感染者。

長春這名無症狀感染者8月20日由菲律賓入境廈門，先在廈門隔離14天，9月4日搭機從廈門返回長春後，直接被送至隔離點繼續進行集中隔離觀察，9月10日轉為居家隔離觀察，9月19日解除隔離，但10月3日再次進行核酸檢測結果卻呈陽性。

根據長春市衛健委通報，為此，截至10月7日，長春已累計隔離密切接觸者、次密切接觸者和重點人員1,122人，目前核酸檢測結果均為陰性，採集居住場所及相關場所環境樣本114份，也都是陰性。

長春市衛健委表示，目前該名無症狀感染者的相關疫調和檢測工作都已基本完成，但病毒基因測序未能得到全部基因序列，僅獲得部分基因片段，實驗室細胞培養也未見陽性病毒複製，經專家綜合研判，這名無症狀感染者造成病毒傳播的可能性極低。

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