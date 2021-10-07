快訊／前瞻花了323億讓校園「班班有冷氣」　全國已裝6.6萬台

▲教育部電力系統改善與冷氣裝設計畫。（圖／行政院提供）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院院長蘇貞昌去年7月宣布，2022年夏天將不分城鄉，學生上課時班班都有冷氣吹。教育部7日表示班班有冷氣政策，從電力改善工程、冷氣安裝、能源管理系統(EMS)及太陽光電標租都已全數決標，全國已完成安裝6萬6269台冷氣，各項工作將如期完成。

教育部指出，推動班班有冷氣政策所需經費龐大，在行政院支持下，以前瞻基礎建設經費及特別統籌分配稅款，挹注新臺幣323億元協助地方政府辦理，且經費高比例由中央支付，少部分由地方支付。本計畫共補助3398校辦理冷氣裝設，已有1030校完成裝設。冷氣裝設採各縣市集中採購、學校自行選擇廠商方式，能源管理系統亦以各縣市集中採購方式辦理，透過分群或分縣市的採購方式，減輕學校的行政負擔，目前電力改善工程、冷氣、EMS及太陽光電標租已全數決標。

而針對外界關心新增冷氣將增加用電，教育部及經濟部能源局亦同步推動學校發電創能，經估算校園增設太陽光電的創能為新設冷氣耗能的1.45倍，將於2022年5月完成設置太陽光電340MW的目標，目前亦已全數完成標租作業，進入設計建置作業。

教育部強調，特別感謝相關部會的協助，已完成電力工程、冷氣裝設、EMS建置與太陽光電標租的發包任務，各校陸續進行電力施工、冷氣安裝及EMS建置作業，教育部將會同相關部會持續協助各地方政府就施工及裝設品質予以把關，以營造安全、舒適及永續的校園。