美與勞斯萊斯合作替76架B-52H轟炸機換引擎　可戰至2050年

▲B-52H戰略轟炸機。（圖／路透社）。

實習記者黃靜芸／台北報導

美國空軍於9月24日宣布與勞斯萊斯簽訂B-52H轟炸機引擎更換合約，此次合約耗資26億432萬9361美元，相當約新台幣722億元，動用大筆資金替76架B-52H更換新引擎，並將持續出征至2050年。

1960年代開始，B-52H轟炸機持續使用普惠TF33-PW-103發動機，至今已過60餘年，由於擔憂引擎老化等問題，美國於2018年招標廠商，協助更換B-52H引擎，最終勞斯萊斯以F130發動機得標。

依據合約內容，勞斯萊斯預計提供608具F130引擎給此次的B-52H轟炸機，除此之外，還會再額外購買42具備用發動機供B-52H轟炸機使用，新型發動機除可望降低油耗、增加40%航程外，還可有效降低碳排放量。

此次由B-52H原製造商—波音負責更換引擎作業，首批2架B-52H轟炸機預計於2025年底完成改裝，並進行空中與地面的測試。2028年開始進行改裝工作，並於2035年正式改裝完畢。

新型轟炸機B-52H可達到海上、空中攔截和近距離空中支援任務，也可運輸核彈或常規彈藥。這款遠程重型轟炸機能在高達1萬5000公尺的高度以音速飛行，可望成為未來美軍最好的戰鬥夥伴。