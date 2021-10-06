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美軍食物添硝石降性慾盛傳已久　原來「香腸」是無辜的

▲▼美軍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美軍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

據《空軍時報》（Air Force Times）報導，美國空軍有個流傳幾十年的都市傳說，據說美國軍方會在食物內添加硝石，供軍人食用，此用意為控制軍人的性慾，讓他們專心從軍。但經官方證實，這個傳言並非真實，軍人在軍中食用的食物是安全無疑的。

美國知識問答網站Quoro，一名用戶寫到，「很久以前就有這個信念，吃硝石有助於性慾下降，對於因從軍而需與女友或老婆分隔兩地的軍人很有用，據說軍中因此在早餐的雞蛋中加入硝石。」

硝石主要為硝酸鉀，是黑色火藥的成分之一，用來製作炸藥、焰火等。此外，還可用來製作香腸等肉類加工食品，先前被用來抑制肉毒桿菌，避免人們食物中毒。據報導，沒有任何化學證據指出硝石對於男性性慾會造成影響，若任何軍人性慾降低等，可能僅是因為受訓過於疲憊。

對此同時，軍方堅持未於食物內添加任何含硝石之化學物品。美國國防後勤局(DLA)發言人於報導中提到，為陸軍提供口糧及藥物的「戰鬥能力發展司令部」士兵中心表示，於1999年，美國食品暨藥物管理局(FDA)不再允許使用硝石、硝酸鈉或硝酸鉀來醃製肉製品，包括香腸。對於硝石這個問題，報導中提到，表示軍人的「香腸」是安全的。

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