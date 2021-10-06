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單親爸養兒10年被說「父子不像」　驗DNA才知自己是「閃婚接盤俠」

▲▼飛盤,盤子,接盤俠。（圖／CFP）

▲單親爸獨自養兒10年，做了親子鑑定發現自己原來是「接盤俠」。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省德陽市男子小剛（化名）2011年與妻子小芳（化名）離婚，獨自扶養當時才2歲的兒子，10年來呵護備至。不過，2021年的某一天，鄰居忽然對小剛說，「你兒子怎麼長得和你越來越不像了？」令他起了疑心，赴醫院進行親子鑑定，發現養了10年的兒子根本非自己親生，悲憤向前妻提告。

根據陸媒報導，小剛2011年與小芳離婚，雙方協議時年2歲的婚生子明明（化名）隨小剛共同生活，10年來，小剛對兒子明明呵護備至、愛護有加。

不過，今年的某一天，小剛像往常一樣接明明放學回家，路過的鄰居忽然對小剛說：「你兒子怎麼長得和你越來越不像了？」

一句無心之言，讓小剛心裡起了疑心，再三考慮之下，帶著兒子去司法鑒定中心做了親子鑒定，經過鑒定，小剛不是明明的「生物學」上的父親。小剛對結果感到難以置信，又重新找到另一家機構進行鑒定，結果和第一次鑒定結果完全一致，終於接受自己獨自撫養多年的兒子竟然不是親生。

對於這樣的結果，小剛感到精神遭受了重創，於是將前妻小芳起訴至廣漢市人民法院，要求對方返還孩子的生活費、教育費、醫療費和保險費等撫養費、婚姻存續期間的孕期檢查費39萬元，並賠償精神損失費用10萬元。

在案件審理過程中，承辦法官多次通過庭前會議、電話的方式向雙方當事人了解案情，小芳告訴承辦法官，當年她剛結束上一段戀情不久便與小剛閃婚，對親子鑑定的結果也很意外，但她願意接回孩子，返還撫養費並進行賠償。

最終，小芳向小剛支付撫養費及補償款30萬元，承辦法官則鄭重的告訴雙方，「時間不能倒退，傷害已經造成，這件事對原告一方造成了金錢難以彌補的傷害，對被告一方也造成了永久的悔恨，但是這件事傷害最大的還是孩子，孩子是無辜的，他從小在原告一家的呵護下快樂成長，如今突然面臨這麼大的變故，可能會出現一些心理問題，希望原告和被告慢慢對孩子進行引導和心理疏導，讓他平穩地度過這段變故期。」

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