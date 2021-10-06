魚塭成侯鳥絕佳覓食點！　特生中心9個月調查超過200種

▲特生中心表示，濕地水位，是影響水鳥會不會來的重要關鍵。（圖／特生中心提供，下同）



記者許展溢／台北報導

走訪台灣西部沿海，可能會發現各種大大小小形狀不一的池子，鑲嵌在一望無際的地景之中，那就是魚塭，特有生物研究保育中心自2021年1月開始台灣西部魚塭的鳥類調查，範圍北由苗栗南至屏東，目前總共記錄達200餘種，並以候鳥的種類最多。

特生中心表示，濕地的水位，是影響水鳥會不會來的重要關鍵，例如腳長的鷺鷥，以及會游泳的雁鴨，喜歡在水深高於約10-30公分的水域；另外一群短腳的鷸鴴類，則喜歡水位極低甚至是僅剩濕潤土表的泥灘地。漁民在冬季收成後常會將池水放乾，利用冬季溫暖的陽光曝曬池底，分解池底累積的有機質，也可以進行池底的消毒，為明年作準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼特生中心提到，近年來眾多水鳥因自然濕地的開發與流失，導致數量大幅下降。



特生中心說明，此操作一般稱為曬池，或者是台語所說的「拷池」，水位降低後，魚塭提供了候鳥們絕佳的覓食地點，包括大家熟悉的黑面琵鷺，瀕危的黑嘴鷗、半蹼鷸也都會造訪魚塭，收成後剩下的魚蝦及土中的底棲動物（如沙蠶、螺等）成了牠們飽餐一頓的佳餚。



特生中心指出，台灣位於候鳥東亞-澳洲遷徙線上，近年來眾多水鳥因自然濕地的開發與流失，導致數量大幅下降。面臨濕地品質逐漸劣化下，曬池創造出類似泥灘濕地環境，提供水鳥可利用的替代棲地，儼然成為候鳥遷徙途中可以覓食及休息的休息站，彷彿國道來往的駕駛們的公路服務區。對鳥類有興趣的朋友們，下次經過養殖區時，不妨找找有沒有拷池中的池子，或許會有意想不到的發現，但要注魚塭地區道路狹窄，小心駕駛，也要小心不要誤闖私人土地。