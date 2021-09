紐約世貿中心滿地鳥屍！現場恐怖畫面曝光　大樓窗戶成隱形殺手

▲志工在世貿中心大樓周圍的人行道上,發現近300隻鳥的屍體。(圖/翻攝自推特/@MelissaBreyer)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約世貿中心外的人行道上,近日出現數百隻候鳥的屍體,原來他們是在飛行時撞上高樓玻璃後掉落死亡。專家就指出,受到暴風天氣影響,夜間光線在多雲時更容易對鳥類造成影響,才會誤撞上「閃閃發光」的大樓玻璃而死。

根據《紐約郵報》報導,紐約鳥類志工布雷耶(Melissa Breyer)15日在推特發文表示,她在曼哈頓新世貿中心大樓周圍的人行道上,發現了將近300隻鳥的屍體,「我完全嚇壞了,我環顧四週,就像是一場惡夢。」少部分鳥還有一絲氣息,也立刻被她送到野生鳥類基金會的康復機構,等待康復後重新野放。

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0