朱立倫就任起手式「罷免、公投」　高呼國民黨員回娘家

▲朱立倫就任國民黨主席。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨5日召開中常會，舉行黨主席交接典禮。新任黨主席朱立倫表示，國民黨會團結在黨魂、黨德和創黨中心思想之下，他同時也啟動「同舟計畫」，找回失聯黨員。他說，接下來的罷免、公投，甚至明年的地方選舉，國民黨要用每一項民主程序打敗民進黨。

朱立倫致詞時先感謝江啟臣過去一年多來的承擔與付出，並說未來黨史一定會記載這一段歲月。他強調，國民黨必須團結在黨魂、黨德和創黨中心思想之下，每一位黨員都是中國國民黨總理孫中山的信徒，守護中華民國、捍衛自由民主；國民黨也要記取前總統蔣經國所說，與民眾站在一起，為不公不義發聲。

朱立倫也說，國民黨是一個團結的國民黨，是一個聯結的國民黨，是一個戰鬥的國民黨，我們更要把許許多多失聯的黨員、黨內同志找回來，國民黨從今天開始要推動黨員回娘家的計畫，用總理所講的同舟共濟、海納百川，在困難的時候「同舟計畫」，就是把黨員同志找回來。

朱立倫也表示，國民黨將創造和平的兩岸環境，與美國、日本、歐盟和東南亞等區域聯結；同時，在社會上也要擴大接觸面，與婦女、年輕人聯結，與環保、動保、氣候變遷等進步議題聯結。

最後，朱立倫說，感謝黨員給曾經失敗、挫折的他一次機會，讓他可以無私為黨打拼，從今以後的國民黨是戰鬥團隊，面對無能又鴨霸的民進黨，國民黨將會透過國會監督、地方選舉、罷免和公投等民主程序，打敗民進黨。