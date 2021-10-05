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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷力挺陳柏惟　「刪Ｑ是資源不對等的仇恨罷免戰」

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣基進台中立委陳柏惟的罷免案，即將在10月23日投票。今年2月撐過罷免危機的高雄市議員黃捷，5日首度發聲，她批評「刪Ｑ」是場「資源不對等」的仇恨罷免戰，尤其國民黨主席朱立倫更是帶頭抹黑。

「再過不久，一定就能看見光。」黃捷表示，兩年前，3Q食堂首播時，陳柏惟邀她擔任第一集來賓，並問她若要選一首歌送他會選什麼，當時她選鄭宜農的《光》，為正在想下一步的陳柏惟打氣，也為所奮鬥的台灣未來打氣，兩年過去高雄雨過天青，陳柏惟也改變長期被政治家族壟斷的台中第二選區，現在陳柏惟面臨更艱困的處境，一樣要將這首歌送給他。

黃捷指出，面對國民黨鋪天蓋地的造謠、打壓，加上地方勢力的動員組織戰，陳柏惟比當初她的處境更艱難、更辛苦，曾經走過來，非常能體會那種心情不好受，不管怎麼吶喊、陳述，對方都像沒聽到一樣，繼續拿著不實文宣洗腦選民，這是對人品的糟蹋，也是對精神的折磨。

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱攝）

▲黃捷。（資料照／記者賴文萱攝）

黃捷提到，「刪Ｑ」是場「資源不對等、資訊不對稱」的仇恨罷免戰，朱立倫帶頭抹黑，說陳柏惟是一個不認真、不做事的立委，今天公民監督國會聯盟公布數據，不只讓大家看到陳柏惟認真提案，徹底打臉國民黨，還讓大家發現最不適任的立委是國民黨自己。

黃捷強調，抹黑很容易，澄清的一方總是弱勢，得花上更大的力氣才能洗清印象，誠懇拜託大家呼籲中二選區的朋友，不要被造謠的文宣矇騙，請到陳柏惟、 台灣基進的粉專看一看陳柏惟團隊的努力，就會知道陳柏惟是個多拚命的立委，對比之下，國民黨極力在塑造的平行時空有多荒謬。

黃捷認為，作為民意代表，去與留，一切尊重選民的選擇，但當敵營用骯髒手段抹黑、打壓時要起身反抗，才對得起支持每張選票，曾經她因為被對手霸凌，對政治感到灰心，身旁有許多民主夥伴四方來援，是這份力量支撐她走到最後，現在也要把民主的力量接棒給陳柏惟，不能讓好不容易改變台灣政治結構的立委被罷免，「台灣需要3Q，我們需要更多像他一樣勇敢的人為國家挺身，守住柏惟、也守住台灣！」

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