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史上最貴！男賣車忘過戶「莫名慘噴26萬停車費」

▲▼男子賣車給友人，卻沒有過戶，友人沒繳停車費，害他要繳納26萬。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男子賣車給友人，卻沒有過戶，友人沒繳停車費，害他要繳納26萬。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／彰化報導

彰化一名33歲王姓男子2006年以17萬8千元將2004年份的中華三菱轎車賣給友人，但卻一直未辦理過戶。怎料，友人於2018年8月14日到2020年8月12日間持續將這輛車子停在彰化縣中華陸橋下的公費停車格內，期間都不曾繳停車費，即使經彰化縣政府催繳也不理；因此產生736筆停車單據，依每筆停車費1天60元，再加上每筆逾期罰鍰為300元來算，王男應繳納26萬6千餘元（停車費總額為4萬6千餘元，逾期罰鍰總額為22萬800元），創下彰化縣政府有史以來，就單一車輛所開出最高的停車費（含罰鍰）。

彰化分署表示，由於王姓義務人仍然是車輛的登記所有人，因此這些26萬都必須由他負責繳納，移送機關彰化監理站陸續從2020年9月起將上述7百多筆案件移送彰化分署執行。彰化分署於收到案件後，查出王姓義務人在秀水鄉有不動產，因此查封他名下不動產，打算進行拍賣程序。

直到王姓義務人接獲拍賣通知後，才知道朋友沒繳停車費一事，他為避免名下不動產遭拍賣，立即聯繫彰化分署並把已經移送執行的所有罰款金額一次繳清。然而，彰化分署在他繳清後，經向彰化縣政府聯繫，還發現同一輛車尚有1萬4230元的停車費準備移送彰化分署執行，彰化分署立即通知王姓義務人這件事，王姓義務人則表示願意將尚未移送的案件一併清償。

彰化分署執行人員於10月4日會同縣府人員親至王姓義務人的所在，由王姓義務人將1萬4230元交給彰化縣政府人員，並由彰化縣政府人員當場幫他到附近的超商繳款完畢。

此外，王姓義務人表示，目前該輛車已經無法開，被朋友拖到彰化和美報廢場進行報廢；至於已經繳納的停車費，是否會跟朋友要回來，他說「又不是我欠的，當然要找他要回來。」

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