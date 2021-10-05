快訊／今起管制再鬆綁、第十輪預約下午截止　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/5）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳宗彥副指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。二級警戒維持到10/18，不過相關管制措施今起再鬆綁；第十輪提供第一劑BNT、第二劑高端、AZ，預約將於今天下午4時截止，預期相關事宜都將於記者會中說明。

指揮中心表示，二級警戒措施一樣維持外出全程戴口罩，除了有條件脫口罩地方之外，此外還包括實聯制、社交安全距離，營業場所和公共場域也要做人流控管和總量管制。

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而在場所管制放寬方面，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。而在餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。另外，針對電視主播，指揮中心也放寬保持適當社交距離，主播可不戴口罩播報。

中央流行疫情指揮中心昨起開放第十輪疫苗接種預約，到昨天下午5時為止，AZ第二劑符合預約資格88萬3,927人，已有71萬0,761人完成預約，高端第二劑符合預約資格者15萬8,866 人，已完成預約5萬6,354 人；BNT第一劑符合預約資格：39萬6,259人，已完成預約者24萬7,790 人。