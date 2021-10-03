光芒四射的「繕」與「善」　做工行善團得獎後修繕服務不停歇

▲台南市「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕服務，參加「2021專案管理」大獎，領軍參賽的勞工局王鑫基局長亦獲得「2021十大傑出專案經理」優選之殊榮，3日仍持續愛心修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為使台南市「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕服務做得更好，黃偉哲市長鼓勵台南市勞工局將推動的經驗過程參加「2021專案管理」大獎，10月1日公布榮專案獎優選佳績，領軍參賽的勞工局王鑫基局長亦獲得「2021十大傑出專案經理」優選之殊榮。

王鑫基局長表示，得獎對「做工行善團」整個團隊而言是項莫大的肯定，更是項有意義且激勵團隊的事。得獎後修繕團隊3日仍是馬不停蹄的兵分五路為弱勢家庭打造安居家園。安南區青砂街57歲尤姓身心障礙勞工，獨居在老舊平房，平時靠撿回收變賣維生，生活多靠鄰里救濟，房屋老舊漏水，屋內無廁所可以使用，勞工局接獲 通報即刻展開修繕評估工作，9/5由電氣志工進場進行化糞池施工及管線整理後，9/19由泥水志工接力進行屋頂防水處理、牆壁、地面粉刷、浴室磁磚施工;台南市志願服務協會協助進行客廳、臥室家具整理清空，9/25由泥水志工進行室內外地板灌漿工程，9/26木工志工進行客廳及臥室天花板輕鋼架施工，電氣志工進行燈具及浴室馬桶更換，10月3日由油漆志工進行全室粉刷後完工，愛心志工接力修繕，改善尤姓身障勞工居住環境。

南區喜樹路上有一間屋頂破了大洞的老房子，屋主是一位高齡86歲低收的蔡姓老先生，因房子已無法居住，目前暫時在外租屋，經濟困難的情況下房租更是沉重的負擔。「做工行善團」的電氣、泥水、金屬、木工工會志工已完成安裝開關箱、屋頂拆除、搭建屋頂鐵皮及屋頂牆壁填補施工，還有電線配置及天花板輕鋼架施工，10月3日則由電氣及木工工會志工安裝電燈並完成房間牆壁裝潢，還運送二手家具衣櫥及床墊給案家。

南區鯤鯓路的60歲施姓職災勞工，於新北市受聘僱為臨時工時，不慎由高處摔落造成左大腿骨折，出院後因無收入無法給付租屋租金，便返回久無人居的南區鯤鯓路老家休養。該住屋窄小老舊破損，且因路面拓寬遭徵收部分區域，門前之小型衛浴及廚房早已遭拆除，案主僅能拄拐杖前往附近區公所如廁及梳洗。勞工局職災個管員家訪時發現案主狀況，便進行通報並啟動修繕，9/26由電氣工會志工進行浴室、廁所化糞池埋設及電線與水管配置施工，蔡淑惠議員服務團隊也連繫環保局南區清潔隊於9/28完成廢棄物清運，9/29泥水工會進行牆壁協助施作，10/1鋁製品工會架設鋁窗框架，10/2泥水工會接續進行補磚抹 壁施工，10月3日再度由泥水工會進行地面粉刷、補修貼磚施作，期待後續志工接力，為施姓職災勞工改善宜居的住所，蔡淑惠議員服務團隊特地帶飲料來南區喜樹路及鯤鯓路修繕案慰問志工。

左鎮區一名簡姓身障個案，70歲獨自居住，車禍後下肢移動上須靠枴杖支撐，案主近年罹患口腔癌，身體狀況不佳。每個月生活開銷只能依賴身障津貼，家中地面裂損又有多處門檻，明顯造成案主行動上危險與障礙，做工行善團已於9/17、9/23分別由木工與鋁製品志工打除家中門檻及安裝新鋁門窗，10月3日將由泥水志工進行地面破損的處理，期盼改善家中無障礙環境，讓案主生活行動上更安全無虞。

另鹽水區歡雅里的趙姓身障個案，今年3月由勞工局輔導支持性就業媒合成功，目前案主從事環境清潔工作，是家裡的主要經濟來源，現與案父同住，家中舊式三合院已老舊破損，床墊直接鋪在地板上睡臥，室內擁擠潮溼，居住環境克難。經勞工局9/30安排做工行善團志工前往會勘，10/1由環保局鹽水區清潔隊協助清運門前樹木殘枝，後續將準備啟動修繕作業，以儘早改善案家生活居住品質。

勞工局長王鑫基表示，目前修繕案同時多戶持續進行，安南區青砂街修繕10月3日，而南區兩戶、安南區安興街等多案也緊鑼密鼓進行中，另有新市區也完成會勘即將動工，做工行善團志工夥伴帶著愛心足跡踏遍各地令人感佩。今日做工行善團不僅分工修繕，另有一組志工前往載運榮星電線公司企業工會王德雄理事長、永康區王小姐所捐贈之家具至隆田二手家具倉庫，待加以整修後贈送給有需要的弱勢家庭。感謝每一位為社會弱勢付出的善心人士， 以及長期提供勞工局資源連結的事業單位、工會團體等，在眾人的合作力量下，共同幫助更多弱勢族群與職災勞工。