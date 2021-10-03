巨鱷吞噬183公分同伴　24秒震撼片曝光！他嚇「根本是可怕恐龍」

▲許多網友認為，這一幕真的太震撼。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國南卡羅萊納州男子泰勒索普（Taylor Soper）在推特上分享一段鱷魚影片，只見其中一隻巨大鱷魚張口猛咬一旁身形較小的鱷魚同伴，先是用力搖晃接著一口吞下肚。現已知被吃掉的鱷魚身長約183公分，如今事發當下的24秒影片也曝光，引發討論。

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL — Taylor Soper (@Soper_TandC) September 30, 2021

綜合USA TODAY等外媒報導，事發地點就位在泰勒索普父母家不遠的池塘，就在9月30日那天，泰勒索普的父親當時獨自一人，在發現大鱷魚直接把小鱷魚吃下肚後，立刻把這一幕拍攝下來。

泰勒索普說明，就在事發的上一周，家人們曾經看過有小鱷魚在吃另外一隻身形更小的鱷魚，沒想到只隔一個禮拜，就又見到有鱷魚吃掉同類，他與父親都感到相當震驚，「那根本是隻可怕的恐龍」。

目前這段影片觀看瀏覽次數飆破440萬，吸引8000多人留言。許多網友同樣也感到驚嚇，認為這段畫面真的太震撼。

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