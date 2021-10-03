快訊／今本土+0　增6例境外移入！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布本土零確診，新增6例境外移入，確診個案中無死亡。

▲10/3新增個案。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞（2例，案16355、案16360）、美國（案16356）、蒙古（案16357）、英國（案16358）、緬甸（案16359）入境，入境日介於今年9月19日至10月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計344萬5789例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含342萬8390例排除），其中1萬6250例確診，分別為1615例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計 843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）