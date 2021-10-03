消滅痘痘肌靠「這一顆」　網紅森田分享秘訣

【企劃特輯】

不想成為防疫破口，這一年多來口罩成為大家的作戰夥伴，但卻也帶來了另一個噩夢，就是如影隨形的「口罩痘」！身為辦公室OL的Jissmi炎炎夏日，每天上班通勤戴著口罩，以為做好防疫就能沒煩惱，殊不知最後變成「爛痘體質」，整個人身心俱疲。沒想到因緣際會之下Jissmi搜到網紅森田從不完美變完美的秘訣，就是靠「戰荳肌EX版」由裡到外調理體質，透過肌膚排毒代謝的方式，用吃的就讓Jissmi戰「痘」計畫大成功，不僅是工作績效NO.1，桃花更是遍地開！

▲Jissmi每天帶著口罩，悶的密不通風，臉上變成「爛痘體質」，整個人身心俱疲。

用吃的改善體質，才是治痘王道

人氣網紅森田也有痘痘肌的困擾，沒想到靠臉吃飯的他也曾因為臉上的荳荳，整天悶悶不樂，而且試了非常多的方法都沒有起色，尤其只要一晚睡、吃餅乾或者上了妝，又超怕一堆痘痘冒出來的陰影！但森田後來用了一款，只要用「吃」的就能全身去痘的保養聖品「IVENOR戰荳机EX版」，14天後就大改變！

▲日本研發的「抗痘膠囊」，用「體內調理」的方式，且制痘極佳，食用兩周就有顯著的效果



擦什麼當然都沒效！改善體質才是治痘根本之道

Jissmi研究後才知道，有些人天生皮膚就容易分泌油脂，只要一戴著口罩，毛孔堵塞，就是加持痘痘爆發的原因！Jissmi才發覺以前塗塗抹抹根本沒用，因為由內而外的改變才是重點！這款「戰荳机EX版」幫Jissmi告別惱人體質，14天後只想把口罩拿掉，秀出那完美無瑕的光滑肌膚。這款日本專家研究多年，才開發出的日本食品級A酸，第一代商品熱銷萬盒、人氣爆棚，且升級版成分還加入助眠的「芝麻明E」，睡好覺才能從內調理，不怕痘痘陰影再報到！

▲從事網紅事業的森田也曾因痘痘而感到低潮

抗痘神器「戰荳肌EX版」4大秘密武器 還你韓妞水光肌

到底這款風靡全日本的「日本食品級A酸」有什麼厲害之處？其實它的4大秘密，包括加強肌膚代謝的「活性芽孢乳酸菌」可以減少痘痘生成；「檸檬馬鞭草」可以幫助消炎，讓皮膚減少受傷的機會；「印度專利訶子」則可以讓受傷的肌膚加速復原，最後也是戰荳机EX版最厲害的升級秘密武器「芝麻明E」，這是美肌的關鍵，優質的芝麻萃取能自動為你調整賀爾蒙，讓疲勞離你而去，只有一夜好眠才是治本的關鍵。

▲「檸檬馬鞭草」可以達到消炎舒緩、調理膚質的功能；「印度訶子」包住修復調理肌膚、修復傷口；兩項成分都獲得國際專利認證

網友認證 EX版日本抗痘膠囊脫胎換骨就靠它！

如果你已經認為自己的痘痘無可救藥，那千萬不要放棄！回購率達96%、高滿意度的這款食用級A酸抗痘膠囊可能就是你的救星！升級版添加了芝麻明Ｅ成份後，連網紅森田都大呼超有感，透過4大秘密武器的加持，不僅改善口罩痘，連胸、背、屁股上的惱人痘痘也都不會找上你，從此成為痘痘絕緣體！

▲日本「戰荳机膠囊EX」被網路封為美肌神器，在網紅界掀起熱潮

森田有感推薦！日本食品級吃的抗荳-全新升級版

【IVENOR戰荳机EX】搶救口罩下爛痘危肌！！

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