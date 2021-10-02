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真無間道！6年武裝劫匪竟是臥底警察　退休16年仍走不出陰影

▲▼ 。（圖／翻攝自UNILAD）

▲羅傑斯創造一個假身分，潛入犯罪集團。（圖／翻攝自UNILAD）

記者崔子柔／綜合報導

英國大曼徹斯特臥底警察蓋瑞羅傑斯（Garry Rogers）已經退休16年，但在他為期6年的臥底生涯中，已經造成過大心理陰影，更在離職後患上創傷後壓力症候群。

根據《UNILAD》報導，羅傑斯現年62歲，他16歲就加入警隊，後來訓練成為臥底，為了避免露出馬腳，他用「最貼近真實自己」的方式編造出新的身份，用改了姓氏的假名蓋瑞麥卡林登（Garry Macalinden），做出假護照、假駕照，甚至還準備了假的家，扮演成「離婚的武裝劫匪」。

羅傑斯透露，他在臥底期間必須時刻保持冷靜，否則肢體語言可能一不小心就將身份洩露，他曾被一把獵槍瞄準，拿槍的人還笑著說「你最好不要是個警察」。

羅傑斯分享，他曾混入「足球流氓」集團，和40人一起被逮捕關進鐵籠，更有次在接近極端暴力武裝劫匪時，他努力和一名謀殺犯拉近關係，最後對方說「感覺能看到死亡天使站在（羅傑斯）旁邊」，才一步步套話得知謀殺過程，成功讓犯人入獄。

羅傑斯的臥底生涯在一次調查貪污官員時，因為警方疏失洩漏了身分而結束，當時也沒有辦法讓臥底回去當警察，羅傑斯離職後被診斷出創傷後壓力症候群，並進行長年治療，沒想到過了16年，他仍保有在臥底時期的一些習慣，對凡事都非常小心謹慎，也無法相信任何人。

羅傑斯認為自己很幸運，因為在進行臥底工作時，妻子還對他不離不棄，更要忍受他剃光頭、貼上假刺青出席孩子的家長會，而每次和家人出門時，他都得加倍小心，避免讓人發現他身處在幸福的家庭場景。

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