老翁噎到口吐白沫淪植物人！看護被爆「餵飯裝一大匙」　結局曝　

▲女看護被控餵食老翁過大份量飯菜，法官判無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

北市一名駱姓女看護2019年6月21日於三軍總醫院餵食羅姓老翁，不料，過程中，羅翁卻突然嗆到、口吐白沫，經搶救後因缺氧性腦病變成植物人。檢方認定，駱女照護過程有疏失，因餵食過大份量的飯菜，導致羅翁嗆咳噎到，依過失重傷害罪嫌起訴。不過，士林地院日前審理後，認為查無證據顯示，羅翁噎到與駱女過失有關，故判無罪。

判決指出，駱女2019年6月19日起於三軍總醫院擔任羅翁看護，負責羅翁的生活起居，然而，上工甫第三日、6月21日，她餵食羅翁吃飯時，聽聞羅翁突然大叫「快點」，曾詢問是否噎到，後來羅翁說「好了」，她才轉身去拿第二碗飯。結果駱女再次轉身後，竟看到羅翁口吐白沫，便趕緊請護理人員進行急救，惟經搶救後，羅翁仍受有缺氧性腦病變而昏迷。事後家屬提告，檢方調查認定駱女有疏失，依過失重傷害罪嫌起訴，全案因此曝光。

審理期間，駱女辯稱，案發當天她都有注意羅翁是否有確實把飯吞下去，確認對方有吞完，才會餵食下一口，當下發現羅翁有異狀，曾詢問對方是否噎到，轉頭發現羅翁口吐白沫就趕緊請醫護人員來接手急救。由於羅翁本身沒有牙齒，係因家屬要求，她才會餵食乾飯，再加上吃乾飯本來就容易噎到，因此她有特別注意要餵很小口，「我已經很注意了，並沒有過失」。

劉姓住院醫師證稱，進房查看時，羅翁已失去意識，經評估後立即進行急救，他先替羅翁做氣管內插管，接著發現有食物卡在喉嚨，有用手把食物先挖出來，再進行插管，但不確定實際挖出來的食物份量，且也沒看到羅翁進食嗆到情形，無法判斷羅翁是餵食過量或太大口才嗆咳，或者吃東西講話嗆到；此外，羅翁曾中風過，且因腳骨折嚴重感染住院，反應不像一般人那麼快，自行吞嚥及咀嚼功能較為不良。

楊姓護理師則證稱，當天有看到駱女拿湯匙餵食羅翁，他只記得湯匙不是平的、是突起來的，但不記得具體突起來多高、湯匙內裝的食物是否有特別大口。

對此，法官勘驗相關事證後，認為無證據顯示，羅翁嗆到與駱女餵食行為有關，審酌後判駱女無罪，全案仍可上訴。另外，羅翁事後於今年6月16日過世。

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