裸睡「遭蜈蚣狠咬蛋蛋」！他靈魂吶喊意外圈粉　尷尬看診網笑翻　

▲一名男網友裸睡遭蜈蚣咬蛋蛋。（圖／翻攝Dcard）

記者陳羿妏／綜合報導

真的太痛了！日前一名男網友將房間地板擦乾淨後，便全裸躺在地板小睡一下，怎料睡到一半起床用電腦時，卻遭「蜈蚣咬到蛋蛋」；隨後他將慘痛經驗分享到《Dcard》，還附上蜈蚣屍體照片以及發自內心的哀嚎錄音檔，引發網友熱議。



原PO還原事件經過提到，他將房間地板擦過一遍，覺得非常潔白亮麗，想說上完廁所全裸在冰冰的地板睡一下，怎料，半小時後，他起床用電腦時，突然有種「陰毛卡到拉鍊的感覺」，但是仔細想想自己又沒穿褲子，結果一看竟是一隻蜈蚣在啃咬他的蛋蛋！

原PO表示，當下他嚇到要拿書本打蜈蚣，但發現那隻蜈蚣不講武德，便決定先拿衛生紙將蜈蚣撥下，只是蜈蚣腳有夠多，死抓著蛋蛋不放，完全不為所動，讓他只好「蕊死（台語）」蜈蚣。接著，解決蜈蚣後，他的蛋蛋開始疼痛，第一時間他先是傳訊向朋友求助，發現都沒人回應，直接傳送「來自靈魂吶喊的錄音檔」，隨後驚覺不妙，便趕緊到醫院掛急診，同時間也打給保險員，詢問理賠事宜，結果保險員聽完卻笑不停。

原PO帶著蜈蚣屍體到急診室後，醫護人員詢問怎麼了，對方聽他說「被蜈蚣咬到是要來急診對嗎？」還再次詢問一次「哪邊被咬了？」他只好無奈再複述一遍「蜈蚣咬我的蛋蛋」，然後把蜈蚣屍體放桌上，對方還因為害怕蜈蚣，叫他拿走蜈蚣屍體。

原PO說，他像是胯下長芒果的一跛一跛走進急診室，志工見狀還推輪椅上前讓他坐。醫師問診後，便請護理人員使用數位相機幫他的蛋蛋拍照記錄，讓他心想「之後可能會變範例吧」，最後，他向醫師申請三張「右睪丸蜈蚣咬傷」的診斷證明回家，其中一份還留作紀念「現在我的蛋蛋維持一種一直被螞蟻咬的感覺，希望明天醒來不會覺醒什麼奇怪的能力，有的話就轉行加入漫威」。

事後，原PO透露，他與醫師討論後，決定吃藥就好，不打針也沒擦藥，當下只有拿止痛、過敏藥，「當天晚上被咬，大概就痛三四個小時這樣，我只有睡覺之前很猶豫要不要洗澡，全裸站在鏡子前想了兩分鐘，擔心會不會造成感染，後來還是洗澡了，只是洗完後我馬上穿衣服就是了，醒來也沒覺醒什麼特殊能力，大致上是這樣。」最後他還補充，本人單身，所以不知道有沒有影響功能，也許有一天交到女朋友再幫各位確認一下。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我開始害怕起我的租屋處了」、「從頭笑到尾」、「好小條，跟我想像的不一樣」、「雖然很抱歉但真的很好笑」、「蜈蚣不講伍德，真的太好笑了，對不起」、「我是醫生我一定笑瘋，比中樂透還稀有，幹蛋蛋拍照超好笑」「你真的很會寫，從頭笑到尾的我先去旁邊罰站了，雖然感覺真的很痛…但真的被你形容的好好笑」。

另外，網友聽完錄音檔更歪樓表示「呻…不對，聲音很好聽」、「原po的聲音好好聽喔，喜歡這種聲音」、「那個錄音檔 阿斯」、「錄音檔……是有魔力嗎，真的會害羞」。