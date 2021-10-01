黑幫叫戰警方慘了！連4天掃蕩竹聯四海　搜捕三峽小霸王28人

▲ 竹聯幫仁堂明仁會三峽分會重要幹部胡男，糾眾砸拖吊車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區日前發生黑道份子公然開槍挑釁警員事件，警方不到2天就將黑幫主嫌逮捕到案；為了打垮黑幫勢力，警方動用百名警力，連4天針對涉及暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆等刑案的竹聯、四海幫派進行掃蕩，共逮捕治平對象4人、成員24人，查扣槍枝、子彈、刀棍、毒品、本票等證物，新北警方將持續強力掃除轄內黑幫。

警方表示，近年竄起的竹聯幫仁堂旗下明仁會，以雙北市為據點，在各地招兵買馬，並設置分會壯大聲勢，以經營詐騙集團、賭場、討債、打架滋事為犯罪手段，為此次警方掃黑行動專案重點打擊對象。

▼ 警方趁胡男在刺青時將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）



上個月（9月）12日，竹聯幫仁堂明仁會中和分會長21歲鄭姓男子，公然開槍挑釁警方，2天內就逮捕到案，另掃黑行動又逮捕明仁會三峽分會幹部20歲胡男、新莊分會幹部26歲廖男，及四海幫海英堂堂主33歲陳男、竹聯幫40歲吳姓大哥等人。

據了解，竹聯幫仁堂明仁會三峽分會重要幹部胡男，綽號「三峽小霸王」，經常在三峽打架滋事，2020年間提報治平對象並檢肅到案聲押獲准，2021年5月才出獄，卻仍不知悔改，9月間假藉情感糾紛逼迫劉姓被害人簽本票，還強押到三峽山區毆打，劉男不堪凌虐交出6萬6,000元才被釋放。

胡男惡行不止如此，9月25日三峽分局警員在國光街執行違規車輛拖吊勤務，車主為三峽分會幫派份子，胡男竟找了幫眾包圍拖吊車，徒手敲破拖吊車擋風玻璃，事後胡男等10人依妨害公務罪送辦後交保，新北警方為捍衛公權力，29日持拘票將胡男等成員再次拘提到案。

▼ 竹聯幫仁堂明仁會新莊分會重要幹部26歲廖男暴力討債 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外竹聯幫仁堂明仁會新莊分會重要幹部26歲廖男，2020年底在中和區秀朗路誤認吳男為黑吃黑詐欺車手，竟砸車刺傷被害人，後來發現認錯人才放人。2021年2月在五股恐嚇陳姓被害人，並在住處社區燃放大量鞭炮逼迫還債；3月間因車行租賃糾紛糾眾恐嚇車行員工，並砸毀自小客車後離去，警方在9月30日拘提廖男及成員等6人到案，查扣改造手槍1枝、子彈40顆、假鈔、毒品咖啡包6包、K他命2包、手機等證物。

▼ 警方逮捕26歲廖男。（圖／記者陳以昇翻攝）

四海幫海英堂堂主33歲陳男，為追討80萬元賭債，教唆小弟拘禁毆打徐姓被害人，搶走身上現金、手機等財物，事後更到被害人住處丟擲鞭炮恐嚇，造成被害人身心受創；警方在9月27日拘提陳姓堂主及成員8人到案，查扣辣椒槍、折疊刀、甩棍、手機證物。

▼ 四海幫海英堂堂主33歲陳男教唆小弟燃放鞭炮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

竹聯幫吳姓大哥受委託對林姓被害人討債，先索討10萬，同時逼迫簽立餘款38萬元，事後因委託人私下與林姓被害人達成和解，讓他無利可圖，竟直接強押林姓被害人恐嚇勒索餘款35萬元得逞。警方9月29日拘提吳姓大哥及其成員4人到案，現場查扣本票、借款契約書、警棍、刀械及塑膠棍棒等證物。

▼ 新北警方攻堅逮捕四海幫成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警察局表示，掃黑為警察持續性之重點治安工作，警方絕對不縱容、不忽視黑道幫派有侵擾民眾生活、挑釁公權力等非法行為，貫徹「幫派零容忍」之執法態度，針對黑道幫派絕對是持續掃蕩，除檢肅幫派成員到案外，將查明幫派非法經濟活動，徹底斷絕金源、斬草除根！

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