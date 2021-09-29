12歲童洗澡觸電！背部燒焦趴地慘死　爺爺一碰手麻：水有電

▲男童洗澡時卻發生意外慘死，家屬認為是熱水器漏電害的。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

近日大陸一名12歲男童獨自一人洗澡時，意外觸電不幸慘死，對此，男童家屬質疑是熱水器出問題才會導致漏電，並悲痛地表示，「熱水器的水直接流到（孩子）身上，背部都被燒傷了」。

綜合中媒報導，這起意外發生於上個月15日，男童的爺爺聶先生表示，當天孩子獨自一人去洗澡，但洗了好久都還沒出來，於是他和家人前往浴室查看，就發現孫子倒在地上，「中（觸）電了，熱水器的水都直接流在身上，他趴著沒動，背部燒了一大塊」，家人見狀趕緊把男童送往醫院，但最後仍不治身亡。

據悉，這組熱水器是20天前才裝好，家屬完全沒有做過任何更動，因此聶男質疑是熱水器有問題才導致漏電，他透露當時去拉孫子的時候，感覺到麻麻的，「把水關了以後才能把人救出來，那個熱水器裡面出來的水就有電」，最後，男童家屬找熱水器公司討公道。

對此，熱水器公司表示，他們前往現場沒有偵測到漏電現象，針對男童的死因仍須由第三方進行鑑定。但熱水器公司出於人道主義先提供聶男8萬元（約台幣34萬元）的救助金，並強調如果事後查出他們有責任，也會配合走法律程序。目前警方仍在釐清案情中。



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