四叉貓第二次驗抗體「暴增25倍」？　台大醫解讀：無法代表保護力

▲四叉貓第二次檢驗抗體，數據明顯上升 。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

記者洪巧藍／台北報導

網紅四叉貓又去驗抗體了！四叉貓劉宇今天在臉書粉專公布第二次檢驗結果IgG抗體從34.5提升至907.5，他興奮分享兩週後抗體暴增25.6倍。台大感染科權威表示，IgG抗體上升僅能代表對疫苗有反應，開始產生抗體，相關數值是正常，但是無法直接反應在實際保護力上。

四叉貓劉宇第一次檢驗抗體時，在臉書分享滿15天後自費檢驗抗體結果不如預期，不過，當時檢驗抗體並未開放自費施做，相關做法引發爭議，也讓幫他檢驗的禾馨診所因為違反醫療法，北市衛生局當時也表態研擬開罰最低金額5萬元；而後續指揮中心也開會研商相關指引，結論對自費檢驗需求「開綠燈」。

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今日四叉貓再次公布第二次檢驗抗體結果，他在臉書發文指『看好了全世界，我只示範一次，在兩週後抗體暴增２５倍以上！』IgG抗體從第一次35.4到第二次907.5，整整提高為25.6倍（握拳），並透露明天要去接種第二劑高端，並且兩週後還會再驗抗體。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，接種完一劑疫苗後，約在14天到1個月抗體會來到高點，而他檢驗IgG抗體數值，其實只是打完疫苗以後正常的反應，代表有抗體產生。就像先前高端、聯亞解盲時說明抗體反應率，兩者也都是超過90％，實際保護力還是要看中和抗體的數值。