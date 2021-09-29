快訊／全台多日＋0　侯友宜鬆口：新北朝逐漸鬆綁來做

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

國內疫情趨緩，新北市長侯友宜29日在市政會議中提醒，全球疫情雖然舒緩，但台灣境外移入個案並沒有減少，阻絕於境外仍相當重要，針對指揮中心陸續鬆綁管制措施，新北市只要疫情相對穩定，「會朝向逐漸鬆綁的方向來做。」

衛生局長陳潤秋說明全球疫情概況時指出，美國7日平均新增確診9萬5228例；越南近1週日增確診逾1萬1000例，胡志明市社區傳播風險仍高，延長封鎖措施至9月底。

另外，中國大陸黑龍江省9月21日迄今累計40例，有3例已確認感染Delta變異株，疫情呈多點散發狀態；日本疫情在8月底達到高峰後開始下降，截至9/26為止單日確診已低於3千人，預計月底解除針對19督道府縣緊急事態宣言。

對此，侯友宜也表示，全球疫情除了越南，其他各國都漸漸舒緩，美國從7天平均確診15萬降到9萬，日本單日2.5萬降到3千，看起來全球疫情有在舒緩，至於病毒基因定序大多都是Delta病毒，似乎已經取代英國變異株而進到台灣。

侯友宜提醒，Delta變異株比英國變異株更麻煩，仍要非常小心，全球疫情雖然舒緩，但台灣境外移入個案並沒有減少，表示境外阻絕還是非常重要，自從採取2次PCR、1次快篩後，就有大幅減少趨勢，但也要擔心有陰轉陽個案出現。

侯友宜說，台灣疫情這十幾天以來大部分都是加零或是舊案，疫情相對穩定，看起來中央也是陸陸續續在鬆綁約束，「新北市只要疫情相對穩定，會朝向逐漸鬆綁的方向來做」，並指示各局處舉辦活動仍要以防疫為優先考量，採逐漸鬆綁、隨疫情滾動式檢討。