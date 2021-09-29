柯文哲槓花敬群　政大教授也參戰：膽敢在總統前說謊有3種可能

▲內政部次長花敬群。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲近日與內政部政務次長花敬群槓上。政大教授徐世榮也加入戰局，砲轟「一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊」，他也指出花敬群膽敢在總統面前說謊有三種可能。

徐世榮29日在臉書連發兩篇文抨擊花敬群，他表示，真想不到綠營網軍側翼至今還在散播花敬群的謊言，如果花敬群講的是真的，那麼就請民進黨立即修正《土地徵收條例》，全數將「區段徵收」所有條文及專章從該條例中刪除，可以嗎？一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊，實在是有夠可恥！

「蔡英文總統的官箴已經嚴重敗壞！」徐世榮指出，今年4月22日在總統府內，花敬群公然在蔡英文、內閣官員及與會來賓面前說謊，事後被糾正，卻都沒澄清及道歉，竟然還可以繼續說謊，網軍側翼至今也還不斷的在散播他的謊言。

徐世榮認為，花敬群膽敢在總統面前說謊，有三種可能：第一、花敬群知道總統不懂，意圖矇騙總統及社會大眾；第二、花敬群知道總統是懂的，但認為總統會允許他說謊；第三、總統明知花敬群在說謊，但她默認他說謊。他直言，此事相當嚴重，因為不論是上述的哪一種可能，都表示蔡英文的官箴已嚴重敗壞。

▲徐世榮 。（資料照／記者許展溢攝）

徐世榮曾稱總統蔡英文是在解嚴後土地徵收最多的總統，遭花敬群反駁。而柯文哲與花敬群的口水戰源於公宅，柯文哲14日出席北市居住正義論壇，談及社宅成本時稱要停看聽，被解讀「北市暫緩興建社宅」。

隔日，內政部發佈新聞稿提及「很遺憾台北市作出暫緩興建社會住宅的決定」、「北市不興辦中央將接手」，引發柯文哲不滿。柯文哲認為，內政部新聞稿混淆視聽，要求「限期更正新聞稿，不然法律相見」，並斥責花敬群「等你蓋完第一戶公宅再來跟我講話，在此之前你沒有資格跟我講話，OK？」

花敬群27日表示，因疫情造成許多旅館撐不下去，內政部希望業者與政府合作，轉軌為社宅。柯文哲批評，若是短期作法，他沒意見，但不能當中長期辦法，等一年半、半年後陸續解封，國內外旅客回歸，會讓旅館暫時當社宅的政策出問題。