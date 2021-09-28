新北市議員大嫂打到未稀釋BNT　全身無力緊急治療中

▲恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗，院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站9/27上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾目前觀察狀況正常。據了解，其中1人是新北市議員林金結的大嫂，她在接種後全身無力，目前已在醫院緊急治療，另外，目前也傳出有民眾出現心律不整反應。林金結預定下午2點偕同遭誤打的民眾代表，進行陳情。

新北衛生局表示，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

衛生局表示，獲報後，立即要求負責施打的恩主公醫院啟動醫療關懷及監測，安排25位民眾診療檢查並尊重民眾意願住院觀察，進行為期一週的密切健康觀察，衛生局也著手展開調查，即日起停止恩主公醫院的疫苗施打作業，進行徹底檢討改善。原本預約9/28至10/1四天於院內接種疫苗的800位民眾，移至清福醫院完成接種，另外兩處接種站也安排其他醫療團隊接手，協助原本已經預約疫苗的民眾完成接種，確保權益不會受損。

針對這起事件，27日晚間衛生局緊急與衛福部疾管署長周志浩及多位專家學者透過電話會議進行討論相關應變作為，衛生局也派員前往恩主公醫院調查事件發生經過，並請專家醫師線上參與討論提醒醫院後續觀察及處理注意事項。

經初步調查，現場疑似將未稀釋的原液疫苗誤認為是殘劑疫苗而進行施打，針對這起醫療作業疏失，衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，衛生局也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分。同時也會通知各醫療院所，強化接種流程的確認機制，徹底防止類似事件再次發生。