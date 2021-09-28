被老公抓姦得賠35萬嫌貴　人妻攻「死魚說」我只有脫光在床

▲蔡姓人夫抓到老婆脫光在小王住處，老婆卻強調當時並沒有發生關係，僅脫光躺在小王床上。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／台中報導

蔡姓人夫和陳姓女子結縭16年，卻在2019年12月發現老婆外遇，和胡姓友人一起前往陳姓小王的住處，當場發現老婆脫光躺在陳男的床上，怒對2人提告求償100萬元。一審，法官判陳女和陳男需連帶賠償35萬元，2人不服，上訴二審，陳女向法官強調她只是脫光衣服躺在陳男的床上，2人並未發生關係，不過不被法官採信，駁回上訴，維持原判。

蔡姓男子和陳姓女子自2003年結婚至今已有16年以上，但蔡男卻在2019年12月發現老婆外遇陳姓小王，蔡男和胡姓友人商量後，決定一起前往陳姓小王的住處抓姦，當場拍到自家老婆脫光衣服裸體和陳姓小王躺在同一張床上，讓綠光罩頂的蔡男氣炸，怒對2人提告求償100萬元。

一審，老婆坦承確實有在小王的住處脫光衣服，還和小王躺在同一張床上，不否認已侵害到蔡男的配偶權，但強調2人當時沒有發生性行為，認為蔡男請求的賠償金額過高，無法負擔，只願賠償10萬至15萬元。法官審理後指出，蔡男雖主張當時2人有發生性行為，也提出在現場取得沾滿體液的衛生紙作為證據，胡姓友人事後更證實有聽到「做愛的聲音」，不過法官認為蔡男並未舉證該衛生紙確實含有2人體液，胡男更僅有「聽到」「做愛的聲音」無法證實陳男和陳女當時確實有發生性關係，僅拍到陳女裸體躺在陳男的床上，不採信其證述，不過法官仍認為陳女裸體躺在陳男床上，已侵害蔡男配偶權，情節重大，判陳女和陳姓小王須連帶賠償蔡男35萬元。2人不服，上訴二審。

陳女向法官辯稱，自己僅是「脫光衣服躺在床上」就要賠償35萬元，金額過高。台中高分院審理後卻指出，陳女裸體和陳男相處，顯然已逾越普通朋友關係，足以使人認定陳女和陳男之間確有相當親密程度的男女交往關係，破壞蔡男家庭婚姻生活之圓滿幸福，侵害蔡男配偶關係之身分法益，認為原審判決無誤，駁回上訴，維持原判，全案定讞。

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