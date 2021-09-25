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「鹹蛋超人」遭全面下架　陸廣電總局：堅決抵制暴力血腥動畫片

▲鹹蛋超人。（圖／CFP）

▲鹹蛋超人遭大陸全面下架。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友近日發現，大陸多個影音平台目前均已無法搜索出《奧特曼》（Ultra man，鹹蛋超人）的正片，且評論區已關閉。不少網友認為，此次下架可能與此前有家長舉報《奧特曼》中有暴力犯罪的鏡頭有關。對此，大陸國家廣播電視總局官微回應，堅決抵制含有暴力血腥的動畫片上網播出。

據《現代快報》報導，24日，在B站、愛奇藝等影音平台發現，《奧特曼》已無法觀看。頁面界面顯示，非常抱歉，本視頻可能由於以下原因導致無法正常播放，「視頻鏈接失效，視頻內容不和諧，UP主自行刪除，侵犯他人著作權。」

今年4月6日，江蘇省消保委曾發布《動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查報告》（下稱《報告》），《奧特曼》是此次調查的21部動畫片之一。

《報告》指出，此次調查的動畫片裡，有近一半均不同程度存在暴力犯罪元素，如《奧特曼》中除奧特曼日常打怪獸情節外，還涉及到持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸等暴力情節。此外，調查的21部動畫片中，涉及陰暗、驚悚、懸疑等鏡頭達123個，其中《奧特曼》中存在43個陰暗黑化元素，佔比34.9％。此前，央視也曾點名《奧特曼》涉及持械、毆打等暴力情節。

對此，據大陸國家廣播電視總局官微25日發布消息，大陸廣電總局網絡視聽節目管理負責人員表示，支持符合條件的互聯網視聽節目服務機構依法依規製作、引進、播出內容健康向上、弘揚真善美的優秀動畫片，堅決抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情節和畫面的動畫片上網播出。兒童和青少年是動畫片的主要受眾群體，各互聯網視聽節目服務機構應辦好「兒童頻道」、「青少專區」，進一步規範節目內容、優化節目編排，為青少年健康成長營造良好的網路視聽空間。

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