印度神童9度預言成真！這一次講中股災　曝2大動盪關鍵時間

▲「印度神童」阿南德8度預言成真，股市危機又講中了。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）之前的預言已經8度成真，他日前預言7月後木星開始逆行，8、9月木星逆行在魔羯座「恐對世界不利」，結果8月及9月世界各地天災人禍不斷，香港股市進入9月後也連連下跌，就被網友形容「印度神童又中了」。

根據《香港01》報導，「印度神童」阿南德日前預言，7月後木星開始逆行，世界動盪更加明顯，首先受到影響的是新冠疫情，第二個就是經濟或股票市場，8月與9月因木星逆行在魔羯座，對於整個世界來說都是非常不利的一段時間，並且會持續到11月才會緩和。

報導指出，香港股市近期連續下跌，周一（9月20日）在半天內就大跌逾965點，直到快收盤時跌幅稍為收窄，收盤時報24099.14點，當日大跌821.62點，半年來累積跌幅超過4786點，加上近期歐美股市也同樣不妙，還有恆大事件及可能造成的後續風波，被網友形容「印度神童又中了」。

阿南德日前在影片中預言，進入9月後世界會面臨最糟糕的時期，動盪的情況大約要到11月才會結束，11月21日木星離開魔羯座前往水瓶座後，人類的生活品質會開始好轉，12月起經濟會稍微復甦，直到2022年4月因火星與土星相合，人類可能又要面臨一波巨變，又會衝擊到全球經濟，為2個關鍵時間點。

▲阿南德（Abhigya Anand）多次預言成真，引發話題。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

阿南德以前曾經警告，6月20日後歐洲、印度、美國、日本將發生大事，結果不但多國的疫情反彈，美國與日本更發生邁阿密大樓倒塌、靜岡嚴重土石流等災禍。

進入7月後，阿南德又強調，木星7月21日開始逆行，「8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利」，結果各國8月紛紛發生嚴峻情況像是希臘、土耳其野火、海地7.2強震、阿富汗塔利班問題等，六度預言成功讓不少人開始相信他的說法。

但阿南德沒有科學根據的預言，仍讓許多人覺得是胡扯，萬芳醫院精神科醫師潘建志就提醒，新冠病毒不斷變異，人類任何行為都會影響病毒的進化，別輕易相信任何個人主觀判斷，「特別是印度神童阿南德的預言，根本在汙辱科學家」。

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