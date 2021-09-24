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台美關係里程碑！榮陽交團隊揭密免疫細胞「倒戈」支持癌細胞關鍵

▲▼台美關係里程碑！榮陽交團隊揭密免疫細胞「倒戈」支持癌細胞關鍵。（圖／台北榮總提供）

▲台美關係里程碑！榮陽交團隊揭密免疫細胞「倒戈」支持癌細胞關鍵。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

由台灣及美國共同成立的索拉茲跨國實驗室（Stephen J. Solarz International Laboratory），今日於臺北榮總召開第一次研究成果發表。雙方科學家以視訊方式，互相分享肺癌及上呼吸消化道癌症的研究心得，會中也揭密免疫細胞「倒戈」支持癌細胞關鍵，象徵台美攜手發展精準醫療的決心。

索拉茲跨國實驗室是在2019年《台灣關係法》40周年時，由台灣駐美代表處及美國在台協會簽訂執行協議及備忘錄而成立。實驗室由陽明交大、臺北榮總及美國國衛院營運執行。會有這個實驗室主要是紀念生前支持台灣不遺餘力的紐約州眾議員索拉茲，並嘗試解答東西方人種對罹患肺癌及上呼吸道癌症的差異。

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實驗室成立兩年，今天第一次由雙邊科學家交換研究心得。這場會議雖然受到疫情影響，但包含索拉茲的遺孀妮娜索拉茲（Nina K. Solarz）等美方代表仍以視訊方式與會。共同主持這個實驗室，同時也是陽明交大校務長、臺北榮總腫瘤醫學部藥物治療科主任的楊慕華表示，榮陽交團隊能有這個台美實驗室，歷經前陽明大學梁賡義校長及郭旭崧校長的努力，終於在現任林奇宏校長任內開花結果，不僅是榮陽交團隊的成就，也象徵台美關係友誼長存。

▲▼台美關係里程碑！榮陽交團隊揭密免疫細胞「倒戈」支持癌細胞關鍵。（圖／台北榮總提供）

▲索拉茲的遺孀妮娜索拉茲（Nina K. Solarz）在視訊會議中致詞。（圖／台北榮總提供）

在今天的會議中，楊慕華也針對台灣人罹患上呼吸消化道的腫瘤微環境進行解析。當人體腫瘤細胞周圍環境，不利於免疫細胞正常運作的時候，癌細胞就能規避人體的免疫系統，最終導致癌細胞轉移。在最新的研究中，楊慕華研究團隊比較了原發肺癌與轉移肺癌，發現轉移肺癌的癌細胞會重新「訓練」巨噬細胞，不僅規避巨噬細胞可能的吞噬，還讓巨噬細胞「倒戈」變成協助癌細胞轉移的角色。這項前導性研究，有助於解釋肺癌轉移的過程。

而臺北榮總醫研部主任、同時也是陽明交大藥理所教授邱士華，則發現幹細胞中Oct4及Circular RNA 190基因，在肺癌、腦瘤、直腸癌或黑色素瘤等其他惡性腫瘤治療中，扮演重要關鍵的角色，如能有效抑制，則能減少惡性腫瘤的生長及轉移，大幅提升癌症治療成效。

此外，臺北榮總胸腔部主任陳育民也發表非小細胞肺癌之個人化精準治療，希藉由蒐集數位病理、基因定序、醫學影像等資料，建立生物醫學大數據資料庫，提供客製化精準治療，作為病人重要參考，帶來更好的治療結果。

陽明交大校長林奇宏及臺北榮總院長許惠恒皆表示，儘管受到疫情影響，台美研究人員暫時無法互訪，但仍維持每兩星期視訊討論，原有的榮陽團隊在合校後加入交大，可望讓這間座落於臺北榮總的實驗室，在精準醫療與智慧醫療開創更多可能。

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