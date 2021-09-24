噁男喊一見鍾情想硬來！反遭「戳眼、踹弟弟」秒軟　被告下場曝

▲黎姓男子想硬上女子，反被猛踹下體，才痛得停手，近日判決結果出爐。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園黎姓男子結識一名女子小君（化名），而他明知對方有中度智能障礙，卻趁著同車時，爬到副駕駛座企圖性侵，還稱對小君一見鍾情，要小君做他小三，但被小君很戳眼睛、踹下體，他才痛得停手。法院審理後，依乘機性交未遂罪嫌判黎男3年6個月。

判決指出，黎男明知道小君有中度智能障礙，卻在2019年10月間在龍潭某檳榔攤遇見小君後，假借請小君幫忙搬運桶裝水，開車將人載到石門水庫附近停車場，隨後爬到副駕駛座，並強行脫掉小君衣服企圖性侵。

過程中，小君激烈反抗，還戳黎男雙眼、狠踹黎男下體等，黎男才痛得停手，而小君事後不甘受辱，憤而報警，全案才因此曝光。

法官審理時，黎男坦承有觸碰小君胸部、拉下小君褲子等行為，但否認有強制性交。黎男辯稱，他碰到小君胸部後被打掉手，要拉開小君褲腰時，小君也不給他拉，所以他並沒有脫掉小君褲子，也沒有跟小君發生性行為。

對此，小君則出面證稱，2人在車上時，黎男說對她一見鍾情，還要她坐她小三，還來黎男就直接爬到副駕駛座強行脫掉她褲子等，是她奮力反抗，「用腳踢他的大老二，他要插進去時，就已經不翹了」等語。

法官事後調查，小君的驗傷時在胸部上採集到黎男的DNA，且她前後證詞一致，法官因此採信小君說法，審酌黎男事後有與小君達成和解，最終將黎男依對心智缺陷之人犯強制性交罪未遂罪判刑3年6個月。全案可上訴。