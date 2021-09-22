開工不憂鬱！超商咖啡「2杯0元」優惠一次看　星巴克好友日買1送1

▲為開工提振精神！超商紛紛祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

4天連續假期結束，今（22）日開工不憂鬱！為了替上班族振奮精神，超商及業者紛紛祭出咖啡相關優惠，包括全家抽抽樂最低「任2杯0元」、7-11推出CITY PRIMA精品拿鐵第2杯10元、萊爾富大冰美特價和罐裝咖啡買1送1、OK mart 推出美式及拿鐵買2送2、星巴克好友分享日買一送一，最多買二送二等。

▲全家舉行咖啡抽抽樂，最低可抽到任二杯0元，同步推出咖啡系烘焙。（圖／業者提供）

●全家

全家便利商店自9/22起至10/5，在店舖推出「Let's Café好運咖」抽抽樂活動，有機會抽到「任二杯0元、任二杯5折、任二杯75折、任兩杯85折」共四項好禮。同步在私品茶也推出新風味「仙女波波鴛鴦」，以仙女紅茶為基底，融入醇厚拿鐵，再搭配新竹寶山黑糖黑糖珍珠，將咖啡苦香、茶湯甘甜、Q彈珍珠完美結合，9/22至10/5會員嘗鮮價49元。

▲全家斯品茶推出「仙女波波鴛鴦」會員嘗鮮價49元。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN

7-ELEVEN將於9/22至10/5，推出CITY PRIMA精品拿鐵第2杯10元，不限冰熱；另外9/22至10/19，凡購買一杯原價55元CITY CAFE大杯冰拿鐵，加價5元即可換購大杯CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，等於只要60元即可享用原價75元的大杯冰燕麥拿鐵。

●萊爾富

萊爾富為撫慰上班族，即日起至10/5 祭出特大杯冰美式咖啡特價49元優惠（原價60元）；而注重便利性的人，也可選擇架上現售的杯裝或罐裝咖啡，如：左岸咖啡館全品項第2件6折；伯朗系列指定罐裝咖啡同價位第2件6折；UCC艾洛瑪黑鴛鴦則祭出「買一送一」優惠。另外愛喝奶茶的消費者也有優惠，9/22至9/28大杯冰港式奶茶原價50元，限時特價39元。

▲萊爾富大杯冰美式咖啡特價、罐裝咖啡買一送一。（圖／業者提供）

●OK mart

OKmart自9/22至9/24，推出連續3天限時優惠，包括OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵，同品項享「買2送2」優惠；另考量許多在連假期間大口吃肉的消費者想解膩，OKmart精選多款茶品特價，如御茶園日式生茶、黑松茶花綠茶、御茶園特撰日式綠茶、每朝健康綠茶、每朝健康無糖紅茶，皆享會員獨家同價位「第二件6折」優惠。

▲星巴克好友日。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁）

●星巴克好友日

星巴克自即日起至9/27在門市推出購買2杯大杯(含)以上容量，冰熱、口味皆一致的指定品項飲料可享好友優惠，其中一杯將由星巴克免費招待，也就是買一送一；而每人每次最多可買二送二，飲料限當場一次領取。

指頂品項飲料包括：那不勒斯星冰樂、烤棉花糖咖啡星冰樂、法式巧克力泡芺星冰樂、法式草莓泡芺星冰樂、法式草莓泡芺風味那堤(冰/熱)、法式巧克力泡芺風味那堤(冰/熱)、柚子鳳梨抹茶星冰樂、蜜香鳳梨青茶、金色鳳梨冷萃咖啡。