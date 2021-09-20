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台獨革命者精神永在⋯　史明逝世紀念日文物館開展

▲▼「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

▲「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

今（20）日為「台灣革命家」史明逝世紀念日，而在史明文物館同步開展「獨立革命．百年堅持：史明的想、講、做」，由許多博物館和學術單位整理相關史料，如手稿、相片、影像與文物，共同完成代表台灣社會運動歷程的展覽。

▲▼「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

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▲展場也保留呈現史明會客的客廳、散落各式資料的臥室。（圖／文化部提供）

文化部表示，為彰顯史明推動台灣民主運動的貢獻，由文化部文化資產局及文化部所屬國立台灣歷史博物館協助、並與國立政治大學、國家電影及視聽文化中心、國史館、國家發展委員會檔案管理局合作，整理相關史料如手稿、相片、影像與文物，共同完成這個代表台灣社會運動歷程的展覽，讓更多台灣人認識史明，並透過他的史觀思考台灣、觀照世界。

「史明文物館」是台灣獨立運動先驅史明（本名施朝暉，1918-2019）的新莊故居「新莊獨立台灣會」，經財團法人史明教育基金會募資修繕成立。展覽將展示史明的生平介紹、捐款名單文字雲、「新珍味」相關物件、著作及藏書閱覽區、起居室原址重現等。

▲▼「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

▲史明文物館同步開展「獨立革命．百年堅持：史明的想、講、做」。（圖／文化部提供）

還包括史明先生成長階段、早稻田大學的學習歷程、參與各種革命行動，以及流亡到日本開設新珍味餐館等經歷；也概述獨立台灣會相關政治案件之文物，以及1993年史明返回台灣後社會參與的珍貴資料。

▲▼「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

▲史明曾流亡到日本開設新珍味餐館。（圖／文化部提供）

展場也保留呈現史明會客的客廳、散落各式資料的臥室；閱讀區則展出史明與「獨立台灣會」等團體發行的《獨立台灣》、《台灣大眾》等雜誌，提供參觀者瀏覽並理解當時台灣獨立運動的思想與行動軌跡。

▲▼「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

▲此次展覽設計，由史明的忘年之交、新銳藝術家張紋瑄統籌規劃。（圖／文化部提供）

此次展覽設計，由史明的忘年之交、新銳藝術家張紋瑄統籌規劃，展場處處可感受到史明窮盡一生探索、構築理想的台灣，更將理念化成積極行動的精神，正如史明先生常說「一心一意為台灣，老老實實做獨立，一切行動向歷史交待」。

▲▼「台灣革命家」史明逝世紀念日，史明文物館展覽同步開展。（圖／文化部提供）

▲「台灣革命家」史明逝世紀念日。（圖／文化部提供）

今日史明文物館開展典禮，由總統蔡英文、國策顧問陳國欽伉儷、國策顧問陳義丕伉儷、國策顧問何黎星、文化部長李永得、桃園市長鄭文燦、立法委員林昶佐等共同出席，紀念這位為台灣燃燒一生的革命家。

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