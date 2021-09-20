新竹人的回憶！中正台水果婆婆遭酒駕撞傷　2千網友集氣盼康復

▲在新竹市中正台夜市賣了20多年水果的蔡婆婆，17日晚間遭酒駕騎士撞傷送醫；超過2000名網友一起集氣祝福早日康復。（圖／新竹爆料公社）

記者黃孟珍／新竹報導

又是酒駕惹禍！新竹市中正台夜市賣20多年水果的蔡婆婆（72歲），17日凌晨擺攤時遭到酒駕機車衝撞，導致蔡婆婆髖關節裂開，送醫治療中；1名網友將此事PO上《新竹爆料公社》，引發廣大的迴響，紛紛表示祝福蔡婆婆早日康復，更有網友要這酒駕的騎士出來面對。

1名楊姓網友18日在《新竹爆料公社》上PO文，說這賣水果的婆婆在中秋節連假前夕約凌晨1時許左右，被酒駕機車衝撞受傷，手腳都有血。疑似有骨折，傷勢蠻嚴重的，可能會有一陣子不能賣水果，替婆婆向愛護她的客人說聲抱歉，目前在醫院治療中，但因家境不好，希望認識她的網友多多幫忙。

此文一出，立刻引起廣大迴響，已超過2000人祝福婆婆早日康復；更有許多網友表示「婆婆的水果真的很好吃又很便宜 」、「超扯真的很生氣」、「是誰撞阿婆，不要逼我肉搜」、「酒駕什麼時候要死刑」…等等，不過，大多網友還是希望婆婆早日康復。甚至還有人說，她超辛苦的，以前回家都會看到她從很遠的地方推車到市區賣，常常半夜都會去去買，婆婆還會送我水果，希望能盡一己之力。

▲蔡婆婆因髖關節斷裂而住院，其疲憊神情也令網友相當不捨。（圖／新竹爆料公社）

據了解，蔡婆婆收入並不穩定，本身也沒有子女，目前和一樣無子女的哥哥一起住新竹。剛開始時因為媽媽在賣水果，所以自己就跟著媽媽一起，不知不覺就賣了20多年的時間，許多人也是從小吃到大，只是蔡婆婆的水果攤都是從晚上賣到天亮，對一個有年紀的人，身體肯定吃不消。

而楊姓網友說，因自己不是親屬，所以無法進入醫院探視，不過蔡婆婆有致電給她，表示現在正在休養，等待開刀換人工關節手術，要我向大家說聲謝謝關心，希望手術後能好好休息，預計5至7天左右，出院會再報平安喜訊的。至於是否為酒駕引起的意外，警方也正積極調查釐清中。

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