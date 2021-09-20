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「台展三少年」特展南投巡迴　小朋友穿和服導覽日本時期大師風采

▲「台展三少年」巡迴特展將巡迴南投縣16校。（圖／南投縣政府提供）

▲「台展三少年」巡迴特展將巡迴南投縣16校（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

廣達文教基金會與縣府合作，在全縣各鄉鎮國小辦理「家鄉的永恆對話－台展三少年」巡迴特展，透過4大主題和35幅畫作等藝文展品，讓學生了解日本時代的台灣歷史及林玉山、陳進、郭雪湖三位少年畫家的生命故事，並提升藝術素養，展覽後將舉辦學生創作成果展，首獎獎金達20萬元、培育下一代藝術家。

「家鄉的永恆對話－台展三少年」特展於17日在魚池國小開幕，將在16所學校辦理、為期10個月，由富功國小校長陳明正介紹展覽簡報，廣達文教基金會執行長徐繪珈透過視訊說明辦展理念，縣府教育處長陸正威、魚池鄉長劉啟帆及多位學校校長、主任等都到場，共同為展覽揭幕，歡迎各校師生家長到學校欣賞展覽。

縣府指出，本次展覽由廣達基金會撥50萬元經費給學校辦理藝文展覽，規劃「生活－風起雲湧的新時代」、「生存－三少年的成長」、「生命力－三少年的作品力量」、「誰是接班人」等4大主題，共35幅作品，並以繪畫、掛圖、圖書介紹日本時代台灣藝術風貌與景色；其中導覽手冊運用深入淺出的方式表達作品特色及內涵，讓學生透過藝術家的創作學習自我思考、感受對家鄉的情感。

▲「台展三少年」巡迴特展將巡迴南投縣16校。（圖／南投縣政府提供）

▲「台展三少年」巡迴特展將巡迴南投縣16校。（圖／南投縣政府提供）

徐繪珈指出，廣達基金會辦巡迴展已遍佈全台22縣市，因應疫情避免群聚，特別派專業講師到各校辦理小尖兵培訓活動；除了教導學生欣賞台灣早期畫家巔峰畫作，體驗及感受台灣藝術力，更學習導覽技巧，實踐「知識分享、文化均富」的理念，展後還舉辦學生創作成果展，首獎高達20萬元，期待未來有更多學校共同參與。

巡迴的16所學校包括魚池國小、漳興國小、北投國小、德興國小、民和國小、北山國中、秀林國小、富功國小、水里商工、碧峰國小、新城國小、旭光高中、炎峰國小、集集國小，最後在竹山國小辦理聯合成果展。

魚池國小校長許振家表示，展期將由6年級小朋友身穿和服擔任導覽解說，帶領觀展者透過大量畫作認識日本時期的台灣：除了現代化建設與制度，台灣新時代的美術浪潮也在此時展開，同時訓練學生導覽能力及藝術素養；他也期待各校將展覽融入教學，在明年5月成果展時展，讓眾人看到藝術的種子在南投發芽發光。
 

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