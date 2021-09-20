▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

第九輪疫苗提供民眾接種第一劑BNT與第二劑高端，今（20）日上午10時開放預約，截至17日結算，共有402人登記有意願種BNT，但第九輪開放對象為「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」等三類，符合資格可於22日中午12時前上網預約。

企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已有兩批提前抵台，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑，目前共計到貨184萬劑，並於16日完成檢驗封緘。

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指揮中心已規劃第九、十輪都打BNT，如果疫苗到貨順利，也不排除每七天就可再開一輪，先提供給40歲以下的第九類族群，全部接種完後，會再依年齡層向下開，屆時65歲以下的一般民眾也有望打到。至於第二劑高端疫苗，則開放給9月28日前符合第二劑接種間隔滿4週的民眾預約。

▲這3類人別錯過！第九輪BNT「今上午10時起開放預約」。（圖／指揮中心提供）

依據指揮中心第九輪規劃，BNT第一劑與高端第二劑預約時間均為9月20日上午10時至9月22日中午12時止，但開打時間略有差異。BNT將於9月25日至10月2日開打，高端原訂自9月30日打到10月2日，但因應地方政府要求，提早到9月27日開打。

目前國內疫苗覆蓋率為49.59%、劑次人口比為56.63%。指揮官陳時中表示，BNT開放登記後民眾十分踴躍，18~22歲就有48萬0859人，第九類40歲以上有36萬6224人，65歲以上因為施打率高達77%，登記人數僅6萬3000人。

另被問及民眾關心的第二劑莫德納何時打得到？發言人莊人祥回應，還是會讓65歲以上長者先打完，剛到貨的108萬劑大概也只能打到65歲以上，暫時不會放上預約平台；AZ也比照辦理，等到長者都打完後，才會上預約平台供一般民眾預約。