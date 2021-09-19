九把刀岳母打疫苗後猝逝　專家：細節藏在「2個數字」裡

▲九把刀(左)與岳母(右)感情很好，但一向健康的岳母竟在接種AZ疫苗後猝逝，讓全家人難以接受。 （圖／翻攝自九把刀臉書）

圖、文／CTWANT

從今年3月開打新冠疫苗以來，截至9月5日為止總計有734例疑似死亡案例，其中AZ占581例、莫德納占147例、高端占6例，過去總認為年紀較大的長者，才可能爆發嚴重不良反應，但隨著8月23日高端疫苗開打，6例清一色都是40~50多歲，明顯年輕許多，也因此讓許多人猶豫「到底該不該打疫苗？」

北投健康管理醫院梁程超副院長說，疫苗的確有可能引發某些免疫反應，進而導致特定的心血管疾病，例如最近青少年即將接種的BNT疫苗，研究顯示會誘發罕見的心肌炎、心包膜炎，這就完全無法預測，沒辦法事先知道誰會得？誰不會得？但根據美國研究顯示，大多數接種BNT疫苗導致心肌炎的青少年，最後都會恢復健康。

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▲研究顯示，青少年接種BNT疫苗會引發罕見的心肌炎，但多數都會恢復健康。（圖／CTWANT提供，下同）

除了BNT疫苗之外，大多數接種疫苗後爆發的心血管疾病，應該與疫苗無關，而是身體本就潛藏一些危險因子。例如九把刀岳母的健檢數字都很標準，唯獨總膽固醇、低密度膽固醇超標，她接種AZ疫苗猝逝後，外界解讀與這兩項數值有關。那為什麼健檢報告沒有提早發出警訊？

「因為許多人都看錯健檢報告的重點！」梁程超說，膽固醇分為高密度、低密度膽固醇，高密度膽固醇負責運送膽固醇到肝臟再利用，被稱為血管清道夫，所以又稱「好膽固醇」；低密度膽固醇則是接手將肝臟合成出的膽固醇運送到身體各處使用。

低密度膽固醇在運送過程中，如果身體血管發炎，便會吸引膽固醇去修復血管，尤其是低密度膽固醇中一種小顆粒膽固醇，由於它非常容易被氧化，所以會變成泡泡卡在血管壁中，最終形成血管堵塞的一層油脂，因此低密度膽固醇被稱為「壞膽固醇」。

梁程超表示，低密度膽固醇超標的確是警訊，但並非絕對，「關鍵是其中的小顆粒膽固醇！」而小顆粒膽固醇是否超標，就要去看「三酸甘油脂」與「高密度膽固醇」的數字。其中，三酸甘油脂可反應人體攝取的油脂、熱量是否過高。

梁程超舉例，假設一個人的三酸甘油脂為100mg/dl、高密度膽固醇為40mg/dl，乍看之下數字非常標準，但將100除以40卻是2.5，只要超過2，就代表攝取的油脂過多，但好膽固醇卻太少，所以會造成小顆粒膽固醇超標。所以下次看健檢報告時，不要以為沒有紅字就代表一切健康，記得好好檢視自己的三酸甘油脂、高密度膽固醇數字。

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