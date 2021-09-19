　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

九把刀岳母打疫苗後猝逝　專家：細節藏在「2個數字」裡

九把刀(左)與岳母(右)感情很好，但一向健康的岳母竟在接種AZ疫苗後猝逝，讓全家人難以接受。 （圖／翻攝自九把刀臉書）

▲九把刀(左)與岳母(右)感情很好，但一向健康的岳母竟在接種AZ疫苗後猝逝，讓全家人難以接受。 （圖／翻攝自九把刀臉書）

圖、文／CTWANT

從今年3月開打新冠疫苗以來，截至9月5日為止總計有734例疑似死亡案例，其中AZ占581例、莫德納占147例、高端占6例，過去總認為年紀較大的長者，才可能爆發嚴重不良反應，但隨著8月23日高端疫苗開打，6例清一色都是40~50多歲，明顯年輕許多，也因此讓許多人猶豫「到底該不該打疫苗？」

北投健康管理醫院梁程超副院長說，疫苗的確有可能引發某些免疫反應，進而導致特定的心血管疾病，例如最近青少年即將接種的BNT疫苗，研究顯示會誘發罕見的心肌炎、心包膜炎，這就完全無法預測，沒辦法事先知道誰會得？誰不會得？但根據美國研究顯示，大多數接種BNT疫苗導致心肌炎的青少年，最後都會恢復健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究顯示，青少年接種BNT疫苗會引發罕見的心肌炎，但多數都會恢復健康。（圖／報系資料庫）

▲研究顯示，青少年接種BNT疫苗會引發罕見的心肌炎，但多數都會恢復健康。（圖／CTWANT提供，下同）

除了BNT疫苗之外，大多數接種疫苗後爆發的心血管疾病，應該與疫苗無關，而是身體本就潛藏一些危險因子。例如九把刀岳母的健檢數字都很標準，唯獨總膽固醇、低密度膽固醇超標，她接種AZ疫苗猝逝後，外界解讀與這兩項數值有關。那為什麼健檢報告沒有提早發出警訊？

「因為許多人都看錯健檢報告的重點！」梁程超說，膽固醇分為高密度、低密度膽固醇，高密度膽固醇負責運送膽固醇到肝臟再利用，被稱為血管清道夫，所以又稱「好膽固醇」；低密度膽固醇則是接手將肝臟合成出的膽固醇運送到身體各處使用。

低密度膽固醇在運送過程中，如果身體血管發炎，便會吸引膽固醇去修復血管，尤其是低密度膽固醇中一種小顆粒膽固醇，由於它非常容易被氧化，所以會變成泡泡卡在血管壁中，最終形成血管堵塞的一層油脂，因此低密度膽固醇被稱為「壞膽固醇」。

梁程超表示，低密度膽固醇超標的確是警訊，但並非絕對，「關鍵是其中的小顆粒膽固醇！」而小顆粒膽固醇是否超標，就要去看「三酸甘油脂」與「高密度膽固醇」的數字。其中，三酸甘油脂可反應人體攝取的油脂、熱量是否過高。

梁程超舉例，假設一個人的三酸甘油脂為100mg/dl、高密度膽固醇為40mg/dl，乍看之下數字非常標準，但將100除以40卻是2.5，只要超過2，就代表攝取的油脂過多，但好膽固醇卻太少，所以會造成小顆粒膽固醇超標。所以下次看健檢報告時，不要以為沒有紅字就代表一切健康，記得好好檢視自己的三酸甘油脂、高密度膽固醇數字。

延伸閱讀
疫苗打不打2／慢性病患如何評估風險？　專家：「5指標2檢查」幫助釐清
271萬打水漂1／實況主丁特大灑幣拼機率　天堂M偷偷改公告
星品味1／爸媽助攻搭出潮味　王碩瀚穿粉嫩系耍萌

 

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載
南瓜剖開驚見「寄生蟲」竄出　他秒看呆：怎會有豆芽菜？
快訊／高雄三代同堂惡火　屋主兒救9歲姪女不治
徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還債進度！　超狂結拜兄弟曝
快訊／南投仁愛鄉工寮凌晨惡火！　警消發現1焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

100g文旦果肉維生素是蘋果17倍　專家揭最好吃「3秘訣」

連假第二天國道7地雷路段出爐！　國5雙向壅塞、北上恐「塞到午夜」

瀕危「中華白海豚」遺體沖上岸！　陳屍金門九宮碼頭

「單腳天使」練習手部義肢成功！　插起麵包那一刻大家都歡呼

九把刀岳母打疫苗後猝逝　專家：細節藏在「2個數字」裡

蕎蕎喬奶烤蛋黃酥　彎腰深溝送福利！百萬人瘋看

Delta家戶感染高64％！連假恐讓「疫情扭轉」　醫籲遠離長輩

全台首次！　「5種疫苗」10月同步開打

國5凌晨湧車潮連塞11小時！國道「8大地雷路段」出爐

全台賞月機率曝！明起整週晴熱午後雨　日夜溫差大

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

100g文旦果肉維生素是蘋果17倍　專家揭最好吃「3秘訣」

連假第二天國道7地雷路段出爐！　國5雙向壅塞、北上恐「塞到午夜」

瀕危「中華白海豚」遺體沖上岸！　陳屍金門九宮碼頭

「單腳天使」練習手部義肢成功！　插起麵包那一刻大家都歡呼

九把刀岳母打疫苗後猝逝　專家：細節藏在「2個數字」裡

蕎蕎喬奶烤蛋黃酥　彎腰深溝送福利！百萬人瘋看

Delta家戶感染高64％！連假恐讓「疫情扭轉」　醫籲遠離長輩

全台首次！　「5種疫苗」10月同步開打

國5凌晨湧車潮連塞11小時！國道「8大地雷路段」出爐

全台賞月機率曝！明起整週晴熱午後雨　日夜溫差大

100g文旦果肉維生素是蘋果17倍　專家揭最好吃「3秘訣」

中秋連假新熱點！桃園航廈深夜咖啡廳　飛機頭頂呼嘯而過超震撼

陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

秋季時尚單品「奶茶色Sudio T2」耳機美出新高度　「清晰音質＋主動降噪」盡情沉浸音樂國度

順澤宮神帽、捷安特「雙台加持」！　伊登成功衛冕鐵三冠軍

三代同堂透天厝疑「電線走火」！伯父衝上樓救9歲姪女嗆昏　送醫不治

連假第二天國道7地雷路段出爐！　國5雙向壅塞、北上恐「塞到午夜」

爆700藝人工作室全註銷！陸官方強硬祭出「超嚴查稅令」　網頭皮發麻

惡劣！網盜用女星照騙錢「受害者輕生洗胃中」　她痛揭詐騙者帳號

白家綺拒追求20次「吳東諺犧牲讓步」逼哭！　她啜泣：當時好討人厭

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

生活熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

男逛好市多「都趁機偷瞄」　網：我常被看

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

南瓜剖開驚見肥蟲！他仔細一看秒問號

一圖看懂4大疫苗時間表！BNT何時輪到你

墾丁大街塞爆　1小時擠3000車

龍邵華精瘦+運動+清淡飲食　醫曝「2關鍵沒做」

「麻古茶坊推買1送1」外送員曝陰影：寧棄單

全台首次！　「5種疫苗」10月同步開打

BNT下輪10/3換誰打？圖解「5大疫苗」接種對象期程　

妹子告白被傳班群！渣男4字嘲諷當笑話

衛生局認「禾馨驗抗體」違法　林思宏回應了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

謝霆鋒變股神！不到1年「2億台幣入袋」

Janet放棄醫學院來台當模特兒！舊照曝光網看傻：這誰

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

iPhone 13 Pro天峰藍實機照曝光！　色彩更明亮網友讚：太美了

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面