老婦垃圾袋裝700萬藏床底！兒剛過世3個月　未婚媳婦就找朋友偷光

▲林婦將現金裝於垃圾袋中，遭董女夥同友人偷走。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台東報導

一名林姓老婦日前在兒子、未過門的董姓媳婦的陪同下，到銀行提領700萬元現金，並將現金裝到垃圾袋裡後，藏於自己臥房內的床底下，而事隔三個月後，林婦的兒子因故過世，董女要求分配遺產不成，因此心生不滿，竟然與宋姓友人夥同偷取700萬元的現金。對此，台東地院審理後，依法判分別2人有期徒刑1年3月、有期徒刑1年、並都給予緩刑3年。

判決指出，林婦在兒子、董女的陪同下，從自己、兒子名下的帳戶提領現金700萬元，之後將700萬元的款項裝入背包後，以垃圾袋在外層做包裹，將現金藏於臥房床底，而其子於三個月後因故過世，當時董女以該款項中有同居人的遺產為由，要求分配該筆款項，但遭到林婦拒絕。董女遭拒後，氣憤得像友人宋姓女子抱怨，並在對方的提議之下，雙方用半年的時間擬定了偷竊計畫。

董女趁著林女不在家時，用螺絲起子將林女房間的喇叭鎖撬壞後，於床底下竊得700萬元的贓款，之後又與宋女在約定地點會面，兩人接著駕車前往濱海公園的防風林，將該筆款項交由宋女保管，但當時董女發現現場裝有監視器，兩人之後又駕車到隱蔽處轉移贓款。等到贓款全數轉移完畢後，兩人又將背包、垃圾袋燒毀，企圖以此湮滅證據。

事發不久後，董女又害怕事跡敗露，因此與宋女以借放衣物為由，將贓款放置在塑膠箱內，存放於不知情的友人家中。等到林婦發現失竊實，董、宋2人已經花費掉約小部分的現金。對此，董、宋2人被捕後坦承犯行，法官認為，林婦將董女視為媳婦，董的行徑已經有負林婦對其的信任，但由於林婦表示，只要兩人將款項歸還即可，並沒有想讓兩人坐牢的想法。

法官審酌，兩人已經將款項中691萬1800元還給林婦，且已經與對方坦承和解，兩人先前素行良好，因此雖依加重竊盜罪分別判董、宋2人1年3月、1年徒刑，但也分別給予緩刑3年，並須提供180小時義務勞務、接受3場法治教育，緩刑期間付保護管束。