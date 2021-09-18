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家庭群組懶得回！他直接聘請「秘書」代打　百萬網笑瘋

▲▼外國網友聘請秘書來幫自己回覆家族群組。（圖／翻攝TikTok@zachyaqub7）

▲外國網友扎克（左圖右者）表示，他的弟弟贊恩（左圖左者）聘請秘書來幫自己回覆家族群組。（圖／翻攝TikTok@zachyaqub7）

記者吳美依／綜合報導

許多民眾透過通訊軟體和親友聯繫感情，但也有不少人對於如何回覆訊息感到困擾。外國網友扎克（Zach）表示，弟弟贊恩（Zain）竟然雇用了一名秘書，專門處理WhatsApp家族群組的訊息。他將這段對話紀錄分享到TikTok，目前已經累計超過100萬次觀看，許多網友看見這個滑稽招數，全都笑翻了。

根據對話錄影，兄弟倆的父親說，「贊恩，如果你在2分鐘內回覆家族群組，我就用PayPal給你2塊錢（約新台幣55元），時間不等人喔」。贊恩的帳戶不久後便回覆了，但內容卻寫道，「抱歉，我是伊恩（Ian），我會將這封訊息轉給贊恩，並且等他回應後再回覆您」。

雖然家人們都相當詫異，但父親仍親切回應，「嗨伊恩，跟贊恩說我們愛他」。扎克則懷疑，是不是有個小孩子設法拿到弟弟的手機，決定惡搞一番。

伊恩趕緊澄清「我是贊恩的秘書」，並且附上自己的LinkedIn個人頁面。他彬彬有禮、專業度十足地說，「贊恩現在很忙，但我將把您的訊息轉給他，盡快回覆。謝謝您們的耐心等候」。此時，扎克終於忍不住爆笑，「天X的不可能吧，他僱用你來回覆家族群組？哈哈哈哈哈！」

許多網友質疑這段對話的真實性，甚至懷疑「伊恩」是否真的存在。但是，扎克的父親稍後表示，「我可以100％證實伊恩存在，我一個月前還跟他用Zoom視訊呢」。

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