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麥當勞早餐買1送1、百元爽吃超值餐！連續28天響應五倍券搶先振興

▲▼麥當勞推出「早安優惠券」搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

▲麥當勞推出「早安優惠券」搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

記者林育綾／綜合報導

為響應振興五倍券，台灣麥當勞9月22日搶先推出雙重振興專案，其中「早安優惠券」連續28天每天省，出示即可享超人氣豬肉滿福堡、香雞蛋堡天天「買1送1」；另外「振興超值餐」只要100元，就可吃到「四喜餐」，可任選吉事漢堡、麥香鷄或麥香魚，搭配4塊麥克鷄塊、小薯、飲料，組成五福餐更最高現省76元。

▲▼麥當勞推出「早安優惠券」搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

▲麥當勞推出「早安優惠券」搶先振興專案，連續28天每天省。（圖／台灣麥當勞）

麥當勞將於9月22日起至10月19日推出「早安優惠券」，連續28天每天省，除紙本優惠券以外，首度加碼推出數位版本早安優惠劵，出示手機畫面即可享優惠。包括超人氣「豬肉滿福堡」與「香鷄蛋堡」、「McCafé 特選那堤」等天天買1送1；另有單點指定主餐加1元享飲料，與飲料免費升級等8種優惠。

▲▼麥當勞推出搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

▲▼超人氣「豬肉滿福堡」與「香鷄蛋堡」、「McCafé 特選那堤」等，天天「買1送1」。（圖／台灣麥當勞）

▲▼麥當勞推出搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

而「振興超值餐」同樣在9月22日至10月19日推出，主餐任選吉事漢堡、麥香鷄或麥香魚，搭配4塊麥克鷄塊、小薯、飲料，超優惠「四喜餐」只要100元，最高現省53元；另有顧客喜愛的大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡，搭配四塊麥克鷄塊、小薯、飲料及勁辣香鷄翅，組成「五福餐」只要150元，等於最高現省76元！

▲▼麥當勞推出搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

▲麥當勞推出搶先振興專案。（圖／台灣麥當勞）

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